Vandali distruggono scuole anche quando sono chiuse: raid a Sant’Anastasia

Nella giornata di oggi 13 agosto, presso il Plesso Boschetto della scuola I.C. Leonardo Da Vinci di Sant’Anastasia, si è compiuto l’ennesimo caso di vandalismo estivo nelle scuole

Sempre più spesso le scuole, specialmente nel periodo estivo, vengono prese di mira e subiscono atti di vandalismo e furti.

Oggi è stata la volta dell’istituto I.C Leonardo Da Vinci a Sant’Anastasia, in particolare presso il Plesso Boschetto.

A dare la notizia è stato il Dirigente Scolastico Pasquale D’Avino tramite la pagina facebook dell’istituto, con parole di rammarico e di frustrazione.

“Alla Comunità Scolastica

Oggi 13 Agosto 2025 il Plesso Boschetto della nostra scuola – I.C. Leonardo da Vinci di Sant’Anastasia (NA) – è stato oggetto dell’ennesimo atto di vandalismo e furto, che ha comportato la devastazione totale degli ambienti.

Mi era già capitato, purtroppo, durante la mia carriera scolastica, di vedere danneggiata la scuola per furto a mano di disonesti, ma credo sia la prima volta che mi ritrovo a dover assistere, incredulo, ad un atto di brutale violenza gratuita e ad un tale scempio perpetrato ai danni di un presidio educativo tanto importante quale è la scuola.

Non si tratta di violenza solo alle cose ma di violenza disumana contro gli uomini stessi, perpetrata con aggressività e crudeltà contro l’intera comunità. Perché la scuola – dovrebbe essere chiaro a tutti – non è semplicemente un luogo educativo e di apprendimento, ma è un bene della intera comunità, e non solo degli alunni o dei docenti e di quanti altri, ogni giorno, vivono quelle aule, oggi, completamente annientate dalla prepotenza e dalla brutalità di chi probabilmente non ha un minimo di senso civico.

Ignoti, forzando gli accessi ed introducendosi furtivamente, hanno devastato la struttura distruggendo l’impianto di allarme, il distributore dell’acqua con conseguente allagamento della scuola, l’impianto wi-fi, il mobilio, le suppellettili e quant’altro presente. Hanno divelto porte e finestre, sottratto monitor touch, stampanti, e forno per la lavorazione della ceramica. Tutti gli episodi sono stati puntualmente denunciati alle Forze dell’Ordine ed è stato richiesto al Sindaco un intervento straordinario di ripristino e messa in sicurezza dell’edificio con l’apposizione di grate, telecamere di sorveglianza e sistema di antifurto.

La vandalizzazione della nostra scuola è un atto inaccettabile e deplorevole. Come Dirigente scolastico, condanno fermamente questo comportamento che danneggia la nostra comunità ed il nostro ambiente di apprendimento. E’ inaccettabile e vergognoso che un gruppo di vigliacchi arrechi danni ad aule e sottragga dispositivi e strumenti dedicati agli alunni, acquistati con tanti sacrifici, visto le scarse risorse economiche attribuite alle scuole.

Ma quello che sconcerta di più è il fatto che, nonostante le segnalazioni effettuate, non si riesca ad impedire che questi delinquenti continuino praticamente indisturbati ad accedere ai locali della scuola.

Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine, affinchè assicurino alla Giustizia questa specie di individui. Noi non rimaniano inermi, ma lavoreremo per assicurare ai nostri alunni ambienti didattici e strumenti per la ripresa dell’attività scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Pasquale D’Avino”

L’indignazione del web per questo atto vandalico non è tardata ad arrivare; in particolare, in merito alla questione si è espresso, sempre tramite un post su Facebook, il Consigliere Peppe Maiello esprimendo massima solidarietà al Dirigente Scolastico D’Avino ma anche tanta rabbia e dispiacere, promettendo di dare il proprio contributo affinché la scuola ritorni al suo massimo splendore.