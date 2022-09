Si ferma in pizzeria dopo le prove e le rubano contrabbasso da 3mila euro

POMPEI. Rubano un contrabbasso da un’auto in sosta a Pompei. La vittima: “Valeva 3 mila euro. Io studio al conservatorio, per me è una necessità”. Borrelli e Simioli. Assurdo. La aiuteremo a ritrovarlo oppure faremo partire una raccolta fondi.”

Si dice che non la buona musica non la si apprezza più. Eppure c’è chi, invece, la “ama” tanto da rubare degli strumenti incustoditi.

È accaduto a Pompei dove ad una ragazza, Meylin, che studia al conservatorio di Napoli, è stato portato via il suo contrabbasso rimasto in auto.

“Stavo tornando da delle prove a Caserta quando ho deciso di fermarmi a mangiare qualcosa velocemente in una pizzeria a Pompei. Ho parcheggiato l’auto poco distante e al ritorno l’amara sorpresa: il mio contrabbasso, dal valore di 3 mila euro, era sparito. Scommetterei sul fatto che mi avessero puntato. Hanno aperto la custodia, hanno preso solo il contrabbasso e lasciato tutti i documenti e l’archetto. Per le prossime lezioni me ne presteranno uno ma poi dovrò ricomprarlo.”- spiega Meylin al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Senza parole. I cittadini sono privi di possedere qualcosa che i delinquenti se ne impossessano, spesso anche con la violenza. Aiuteremo la ragazza a recuperare il suo prezioso strumento. Chi ha delle informazioni può contattare: .

https://www.facebook.com/maylin.federico

Se invece non ne dovesse ritornare in possesso, allora faremo partire una raccolta fondi.”- ha dichiarato Borrelli assieme al conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.