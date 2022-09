Centrodestra tra Acerra e Sant’Anastasia. Donnarumma: “Mai più Terra dei Fuochi. Via le ecoballe”

Così la candidata del centrodestra nel collegio uninominale di Acerra che questa mattina, insieme a Vannia Gava, sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, e al consigliere regionale Severino Nappi, ha visitato, ad Acerra, la zona Pantano. Cinquantamila tonnellate di ecoballe nel mezzo di terreni fertili, una situazione che dura da oltre 18 anni. «La contaminazione dei terreni incide sulla salute e sull’aumento esponenziale di carcinomi e tumori – dice Tina Donnarumma – se siamo qui è per riaccendere un faro sulla urgente necessità di smaltimento e delle successive bonifiche. Sono abituata ai fatti e posso affermare senza timore di smentita che il centrodestra è per una svolta risolutiva agli annosi problemi ambientali che attanagliano il territorio».

La candidata Donnarumma, con il senatore Francesco Urraro, ha poi accompagnato il sottosegretario Gava in territorio di Sant’Anastasia, in una zona al confine con Pomigliano d’Arco e Casalnuovo ed a lei l’assessore all’ambiente, Ciro Pavone, ha consegnato un dossier sulle aree inquinate di Masseria San Giovanni – dove sono presenti tonnellate di rifiuti speciali e combusti – e su via Preziosa. «Fondi ministeriali consentiranno di ampliare la videosorveglianza e saremo a disposizione per intercettare qualunque altro aiuto che consenta di bonificare definitivamente quelle aree per le quali i costi sono assolutamente improponibili per qualsiasi bilancio comunale – aggiunge la Donnarumma».

Il Collegio Uninominale Campania 1/05 (sistema elettorale maggioritario) è composto dai Comuni di Acerra, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia e Volla.