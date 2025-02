Sfida choc tra adolescenti finisce in tragedia: 14enne precipita dopo essersi legato mani e piedi per gioco

Un sabato sera tra amici si è trasformato in un incubo per un quattordicenne di Monte di Procida, coinvolto in una prova pericolosa organizzata da un gruppo di coetanei in una villetta della frazione Cappella. L’idea? Percorrere una scalinata con gli arti bloccati dal nastro adesivo. Un’impresa temeraria che si è conclusa nel peggiore dei modi.

Il giovane, dopo pochi passi, ha perso l’equilibrio ed è precipitato rovinosamente, battendo la testa con violenza. Lo shock tra i presenti è stato immediato: il ragazzo, ancora legato, era immobile sugli scalini. Dopo un attimo di panico, qualcuno ha cercato di liberarlo, mentre i padroni di casa allertavano i soccorsi. La storia è stata raccontato oggi da “Il Mattino”

Condizioni Gravi, Ma Stabili

L’ambulanza del 118 è arrivata rapidamente, trasportando il ferito in codice rosso all’ospedale di Pozzuoli. I medici hanno operato d’urgenza il giovane per un’emorragia cerebrale causata dall’impatto. Attualmente è sotto osservazione, ma fuori pericolo.

Un Gioco Innocente o una Moda Pericolosa?

Le indagini dei carabinieri hanno escluso episodi di bullismo: tutti i ragazzi erano consapevoli della sfida, sebbene ignari dei rischi reali. Fortunatamente, il video non è stato diffuso online, a differenza di molte altre sfide estreme che spesso diventano virali.

Negli ultimi tempi, il fenomeno delle “challenge” sta dilagando tra i giovanissimi, spingendoli a compiere azioni sempre più rischiose per dimostrare il proprio coraggio. Dai salti sulle auto in corsa ai gesti di autolesionismo, queste mode pericolose continuano a diffondersi, mettendo a rischio la sicurezza di chi vi partecipa.

Questo episodio si aggiunge a una lunga lista di prove estreme finite male. Una riflessione su queste dinamiche sociali diventa sempre più necessaria, prima che un’altra “sfida” si trasformi in tragedia.