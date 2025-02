Agenti scoprono capannoni abusivi con tipografia annessa in un’area agricola

AFRAGOLA – La Polizia Locale della Città di Afragola diretta personalmente dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, collaborato dal Maggiore Antonio Amore responsabile del Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale, dal Luogotenente Giuseppe Giustino responsabile nucleo Polizia Edilizie e dal Maresciallo Giuseppe Moccia Responsabile del nucleo Polizia Commerciale, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, in località SP Via Cinque Vie ha avviato una serie di attività di controllo che hanno portato ad ispezionare un’area di circa 10000 mq recintata ubicata in zona agricola, all’interno della quale insistono un fabbricato e due capannoni.

Uno dei due capannoni era adibito a tipografia litografia e serigrafia è risultato essere in esercizio in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale privo dei titoli autorizzativi per lo scarico delle acque reflue e per l’emissione in atmosfera, dei registri di carico e scarico. All’esterno l’area era quasi totalmente asfaltata e servita da un fogna che probabilmente si allacciava alla rete fogniaria il tutto senza autorizzazione. Uno dei capannoni è risultato essere abusivo e l’altro era pieno di balle di cartone.

Entrambi i capannoni erano privi delle autorizzazioni prevenzioni e incendi. L’area, i capannoni e le attrezzature sono stati sottoposti a sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato sanzionato amministrativamente per esercizio dell’attività di tipografia senza titolo ed è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.