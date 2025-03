Scoprono ladri in casa e li inseguono ma i banditi hanno incidente e poi fuggono a piedi tra le pallottole

Nei paesi vesuviani è ormai guerra aperta tra cittadini e ladri.

Troppi continuano ad essere i furti negli appartamenti, con i banditi che si intrufolano nelle abitazioni anche quando sono presenti gli occupanti, e così il sentimento nel corso del tempo è mutato. Dalla paura si è passati alla rabbia, dalla rassegnazione al contrattacco.

A Terzigno, la notte tra domenica e lunedì 17 marzo, una famiglia stava rincasando quando uno dei componenti si è accorto che in casa c’era qualcuno. Erano dei ladri che allertati dal rumore dei passi dei proprietari se la sono dati a gambe venendo però inseguiti dalla famiglia. Hanno raggiunto l’auto parcheggiata in strada e sono partiti a tutta velocità per far perdere le proprie tracce ma il guidatore ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro un’auto in sosta. I malviventi sono così scesi dalla macchina ed hanno proseguito la corsa a piedi tentando di allontanare gli inseguitori esplodendo dei colpi di arma da fuoco.

I vicini hanno assistito alla scena ed hanno allertato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“La gente è stanca e non è più disposta a subire.” – dichiara Borrelli “Però non si può andare avanti in questo modo, potrebbe accadere qualcosa di molto grave e tragico e va evitato ad ogni costo. Da Roma continuano a dichiarare che sono stati inviati più agenti. Saranno ben nascosti perché le strade continua ad essere poco presidiate. Tra l’altro nei prossimi mesi sono previste le chiusure di altre 2 caserme dei carabinieri nel napoletano: a Volla e a San Gennaro Vesuviano.”