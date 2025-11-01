Scisciano, incendiata l’auto della consigliera di Fratelli d’Italia

Scisciano, incendio doloso all’auto della consigliera di Fratelli d’Italia Rosa Aita: solidarietà del partito

Momenti di paura nella notte tra giovedì e venerdì a Scisciano, dove ignoti hanno dato alle fiamme l’auto della consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Rosa Aita. Il veicolo, parcheggiato all’interno del giardino dell’abitazione della consigliera, è stato avvolto dalle fiamme poco dopo la mezzanotte. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse, provocando danni ben più gravi all’abitazione e mettendo in pericolo l’incolumità della famiglia.

Sull’episodio, che presenta evidenti caratteristiche dolose, indagano i carabinieri della compagnia di Nola, al lavoro per risalire ai responsabili. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato appiccato volontariamente da ignoti che si sono introdotti nel giardino, approfittando del buio della notte.

Il gesto ha immediatamente suscitato indignazione e sdegno in ambito politico e cittadino. La sezione locale di Fratelli d’Italia Scisciano ha diffuso una nota in cui esprime “piena solidarietà e vicinanza alla consigliera Aita, condannando con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione”.

“La democrazia e l’impegno politico non si piegano di fronte alla paura – si legge nel messaggio del partito –. Atti vili come questo non possono e non devono fermare chi, con dedizione, lavora ogni giorno per la propria comunità”.

Numerosi anche i messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore da rappresentanti istituzionali e dirigenti di Fratelli d’Italia della provincia di Napoli e della regione Campania, che hanno voluto manifestare sostegno e vicinanza alla consigliera Aita.

La comunità di Scisciano, intanto, si stringe attorno alla consigliera, chiedendo verità e giustizia per un gesto che ha scosso profondamente l’intero paese. Le indagini proseguono per identificare gli autori dell’attentato e chiarirne i motivi.