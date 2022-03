Schiano di Visconti (FdI). “Rifiuti tunisini ad Acerra? Nemmeno per ipotesi”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione, Michele Schiano di Visconti, ha smentito con un comunicato ufficiale che il presidente della commissione trasparenza, Nunzio Carpentieri, del suo partito, abbia proposto alla giunta regionale di portare ad Acerra i rifiuti salernitani tornati dalla Tunisia, dove erano stati spediti e poi parcheggiati all’interno di centinaia di container stoccati nel porto di Salerno. Intanto ieri anche il vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, ha confermato la versione dei fatti sottolineata da Schiano di Visconti. Alla fine si converge dunque sulla circostanza che sarebbe stato il sindaco del comune di Serre, Franco Mennella, uomo di destra della piana ebolitana, ad avanzare la proposta “indecente”. Intanto, di seguito, ecco il comunicato stampa ufficiale del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

Schiano di Visconti: “Rifiuti tunisini ad Acerra? Nemmeno per ipotesi”

“Come gruppo di Fratelli d’Italia siamo assolutamente contrari all’eventuale

trasferimento dei container con 7900 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Tunisia ad

Acerra. La scartiamo come soluzione, ma anche come ipotesi: il territorio paga e ha

già pagato un contributo pesante in termini ambientali ed economici. I cittadini sono

giustamente preoccupati per quello che potrebbe essere l’ennesimo sfregio a

quest’area. Scatenare una guerra a distanza tra i territori non fa bene ad alcuno. La

giunta regionale ha il compito di gestire e risolvere questa situazione che si conosce

già da tempo e per la quale c’è stata solo confusione”. Lo dichiara Michele Schiano

di Visconti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania.

Napoli, 5 marzo 2022

