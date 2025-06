Casalnuovo, giovane trovato morto sui binari: si ipotizza gesto estremo

Casalnuovo, dramma nella notte: ritrovato un corpo sui binari della stazione ferroviaria

Nella notte tra il 25 e il 26 giugno è stato ritrovato un corpo sui binari della stazione ferroviaria di Casalnuovo. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un giovane e di un gesto volontario, ma le circostanze restano ancora poco chiare.

I testimoni presenti non sono riusciti a fornire una ricostruzione precisa dell’accaduto. Il treno coinvolto è rimasto fermo sui binari, mentre sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare le indagini e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa in entrambe le direzioni per consentire gli accertamenti necessari e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.