Sant’Anastasia, pregiudicato fermato per rapina ad anziano: così l’ha aggredito per 150 euro

SANT’ANASTASIA – I Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Noia su richiesta della locale Procura, a carico di L. N., 51 enne del posto, pregiudicato.

L’indagato é gravemente indiziato di una rapina aggravata commessa lo scorso settembre ai danni di un 81enne di Sant’Anastasia. Il 51enne avrebbe afferrato e stretto con forza la testa della vittima, sottraendogli al contempo 150 euro dalle tasche e lo avrebbe spinto a terra, provocandogli escoriazioni al ginocchio. Le indagini, condotte dai militari della stazione di Sant’Anastasia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Nola, sono state avviate dopo la denuncia della vittima.

Grazie all’analisi delle immagini di video-sorveglianza raccolte in strada ed alle testimonianze dell’81enne e dei testimoni, i carabinieri hanno facilmente identificato e individuato l’indagato. Il 51enne è stato quindi tradotto al carcere di Poggioreale. Il destinatario della misura cautelare, allo stato, è solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.