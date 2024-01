Manifesti israeliani sulla faccia del Comune di Pomigliano, polemica in città

POMIGLIANO D’ARCO – Tre manifesti con la bandiera israeliana e la scritta “per non dimenticare”, sono stati fissati nel tardo pomeriggio ai balconi del Municipio di Pomigliano d’Arco su disposizione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo. La scelta dell’amministrazione non è però piaciuta agli esponenti del movimento “Rinascita”, che conta due consiglieri comunali all’opposizione, e che ora chiedono la rimozione dei banner annunciando per domani una manifestazione in piazza Giovanni Leone in occasione della Giornata della memoria.

“Questo gesto – ha spiegato il consigliere di Rinascita, Vito Fiacco – lascia una macchia indelebile sui valori che la città di Pomigliano da sempre porta avanti. La memoria, come ha detto il presidente della Repubblica, non può essere un esercizio statico. Oggi onorare la memoria significa schierarsi al fianco del popolo palestinese, perchè tutti i popoli hanno diritto di esistere, di autodeterminarsi, di essere liberi. Non esistono popoli di serie A e di serie B. Sono oltre 26mila le vittime a Gaza dal 7 ottobre.”

“Ci domandiamo cosa abbia spinto il sindaco e la sua Amministrazione ad intraprendere una simile iniziativa, e quale lettura dei fatti storici e quale giudizio sull’apartheid e sul genocidio israeliano danno, se scelgono di esporre esporre la tallìt con la stella di Davìd al centro sulla facciata del Municipio. Lo Stato di Israele – ha concluso Fiacco – neanche esisteva quando è stato commesso il genocidio del popolo ebraico”.