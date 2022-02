San Vitaliano, imprenditori donano alla scuola sedici nuovi computer

A ricevere la fornitura l’istituto comprensivo “Omodeo Beethoven”

San Vitaliano. Da questa mattina l’istituto Beethoven di San Vitaliano dispone di 16 nuovi computer: le macchine sono state donate dal Gruppo Supermercati Piccolo e sono state consegnate nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti del Comune.L’iniziativa è di quelle importanti: gli imprenditori hanno acquistato, e regalato alla scuola, 16 postazioni informatiche di ultima generazione, complete di monitor. “Io e tutti i componenti dell’Amministrazione – commenta il sindaco Pasquale Raimo – ci siamo battuti da sempre per creare una sinergia tra istituzioni ed imprenditoria locale. Eravamo e siamo convinti che lo strumento della cooperazione sia fondamentale per rispondere in maniera adeguata, specifica e tempestiva alle esigenze della cittadinanza”.Determinante il ruolo di raccordo svolto dal vicesindaco Luigi Russo per far entrare in contatto i vari protagonisti della vicenda. “La vicinanza – aggiunge l’imprenditrice Giusi Piccolo – ed il supporto agli studenti, anche quelli più piccoli, rappresentano un tema cui teniamo da sempre, sia come imprenditori che come semplici cittadini. L’avvenire di un’impresa, del resto, è strettamente collegato alla formazione scolastica degli uomini e donne che ne fanno parte e che danno vita e corpo alle politiche aziendali”.Questa mattina nella sede dell’Istituto la cerimonia di consegna del materiale, alla quale ha partecipato anche la dirigente dell’istituto.