San Giuseppe, minacce al sindaco davanti al Comune

Negli uffici comunali di San Giuseppe Vesuviano è stato affisso un manifesto intimidatorio nei confronti del primo cittadino Michele Sepe

Il gesto mosso nei confronti del sindaco di San Giuseppe segna un punto di non ritorno per la criminalità del territorio.

Il manifesto affisso negli uffici comunali recita: “Il Sindaco muore se non si dimette entro 5 giorni!”. Minaccia intollerabile al sindaco e all’intera amministrazione.

Le autorità hanno avviato delle indagini per risalire ai responsabili e per assicurare tutela al primo cittadino e all’intera comunità.

In gesto di solidarietà, il Partito Democratico di Napoli ha mandato un messaggio di vicinanza a Michele Sepe: “Un atto vile e intollerabile ha colpito il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe, destinatario di un manifesto intimidatorio comparso negli uffici comunali.

Una minaccia gravissima che offende l’intera comunità.

Il Partito Democratico di Napoli esprime la propria solidarietà piena e convinta al sindaco Sepe e a tutta la sua squadra.

Siamo certi e fiduciosi che le autorità competenti faranno piena luce sull’accaduto garantendo la massima tutela al sindaco e agli amministratori, perché nessuno possa pensare di fermare, con triviali intimidazioni, il lavoro per la legalità nei nostri territori.”

Altro messaggio importante arriva da parte di Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania: “Solidarietà all’amico Sindaco di San Giuseppe Vesuviano Michele Sepe per le minacce di morte ricevute.

I Sindaci sono sempre più una categoria esposta e priva di tutele. Questi fatti dimostrano come il clima d’odio che viene creato intorno a chi prova ogni giorno a risolvere i problemi delle proprie comunità abbia raggiunto un livello preoccupante.

A Michele la vicinanza mia e della città di Palma.”