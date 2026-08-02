Pomigliano D’Arco, al via i lavori per il nuovo polo dell’istituto Alberghiero “U.Tognazzi”

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione che consentiranno, a partire dal prossimo anno scolastico, l’apertura del nuovo Polo dell’Istituto Alberghiero “Ugo Tognazzi” a Pomigliano d’Arco . L’intervento è frutto della collaborazione istituzionale tra il Comune di Pomigliano d’Arco e la Città Metropolitana di Napoli, che ha destinato oltre 400 mila euro all’adeguamento dei locali della scuola Buonpensiero. I lavori riguardano anche il recupero di spazi fino a oggi inutilizzati, tra cui l’ex casa del custode, recentemente liberata a seguito di uno sgombero e destinata a nuova funzione pubblica nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’intero plesso nel quartiere Partenope. La nuova sede sarà dotata di aule moderne, laboratori professionali di cucina e ambienti progettati per garantire una formazione di elevata qualità.

L’arrivo dell’Istituto Alberghiero rappresenta inoltre un’opportunità strategica per rafforzare il rapporto tra scuola e tessuto produttivo locale, creando un collegamento stabile con le attività del territorio, progetto nato dalla sinergia tra l’Assessorato all’Istruzione e l’Assessorato al Commercio del Comune di Pomigliano d’Arco. “L’avvio dei lavori – spiega l’assessore all’Istruzione, Giovanni Russo – rappresenta il primo passo concreto verso un obiettivo che abbiamo perseguito con convinzione: offrire ai nostri giovani un’opportunità formativa di eccellenza senza costringerli a lasciare la città.

L’Istituto Alberghiero significa investire sul capitale umano, creare nuove competenze e rendere la scuola protagonista dello sviluppo del territorio. Ringrazio la Città Metropolitana di Napoli, la dirigente dell’Istituto ‘Ugo Tognazzi’, Sabrina Capasso, e tutti coloro che hanno lavorato per trasformare questo progetto in realtà”. “Questa scuola – sottolinea l’assessore al Commercio Marianna Manna – sarà un valore aggiunto per l’intero sistema economico cittadino. Creeremo una rete sempre più stretta tra formazione e imprese, coinvolgendo ristoratori, attività commerciali e operatori del settore in un percorso comune di crescita. Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra economia locale, valorizzando professionalità che potranno trovare proprio a Pomigliano nuove opportunità di lavoro e sviluppo”.