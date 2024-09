Portici, rubato dispositivo salvavita a bimba affetta da atrofia muscolare spinale di soli tre anni. La mamma scrive a Borrelli “Strumento necessario per liberare vie respiratorie di mia figlia”. Il deputato: “ Ladro dimostri di avere coscienza, restituisca macchinario contenente parametri vitali della piccola”

Nel pomeriggio di lunedì a Portici in via Diaz, è stato rubato un dispositivo salvavita appartenente a una bimba di tre anni, Dea, affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1. Il dispositivo, nella sua custodia, insieme allo zainetto di Barbie era stato appoggiato dai familiari della piccola all’ingresso del palazzo mentre ci si occupava di prendere Dea dalla macchina e sistemarla sulla sedia a rotelle. Nel mentre c’è chi ne ha approfittato per appropriarsi di uno strumento che serve a tenere in vita Dea. “E’ necessario per liberare le vie respiratorie di mia figlia, per evitare che si ostruiscano le vie aeree” – scrive la mamma della piccola al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “ Il ladro dimostri di avere una coscienza, restituisca il macchinario contenente i parametri vitali della piccola stabiliti dai medici che la tengono in cura a Roma. Una bimba che a soli tre anni già combatte una battaglia così dura non merita l’accanimento del delinquente di turno. Rubare è un gesto deplorevole in ogni caso ma in questo caso il ladro si comporti da gentiluomo”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che sta seguendo molto da vicino la vicenda insieme a Aldo Agnello consigliere comunale di Europa Verde a Portici.