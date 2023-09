Ruba zaino dal furgone e scappa a piedi sulla Provinciale: fermato dalla polizia

Camposano: ruba uno zaino da un furgone. Un uomo tratto in arresto per furto.

Nella scorsa mattinata, un agente del Commissariato Ponticelli, libero dal servizio, nel transitare in Provinciale per Cicciano a Camposano, è stato contattato telefonicamente da un conoscente il quale gli ha riferito che, poco prima, un uomo aveva asportato il suo zaino dal furgone parcheggiato fuori casa di un amico e che il predetto si era allontanato a piedi in direzione Cicciano.

Mentre giungeva sul posto, il poliziotto ha intercettato una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cicciano chiedendo ausilio; gli operatori hanno subito rintracciato l’indagato in via Provinciale per Cicciano all’incrocio con via Francesco Siciliano dove lo stesso, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato.

Pertanto, un 34enne di Nola con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per furto, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.