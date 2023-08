Sant’Anastasia, Trimarco, Giordano e Pavone: “Basta con le chiacchiere, noi siamo con il Sindaco Esposito”

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Il vicesindaco Mario Trimarco e gli assessori Veria Giordano e Ciro Pavone, sulla scia di inesattezze, insinuazioni e ipotesi fantasiose che si rincorrono sui social da alcuni giorni, ribadiscono e confermano la totale compattezza della Giunta Comunale di Sant’Anastasia guidata dal Sindaco Carmine Esposito. “Non credevamo di dover sottolineare l’ovvio – dicono vicesindaco e assessori- ma non possiamo consentire che la disinformazione dilagante abbia la meglio. Non esiste alcun problema di comunicazione né di frizione tra noi e il rapporto, anche e soprattutto con il Sindaco, è improntato su una sincera collaborazione. Nessuno tra noi, altra voce palesemente senza fondamento, ha annunciato, o pensa di farlo, le proprie dimissioni. Continueremo a lavorare per Sant’Anastasia al fianco del Sindaco Esposito, senza farci trascinare in sterili polemiche né farci distrarre da percezioni personali altrui che non trovano alcun riscontro nella realtà quotidiana e nei fatti”.

Fonte immagine: rete internet.