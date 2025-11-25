Regionali, ecco il nuovo consiglio. Tutti i nomi degli eletti

Elezioni Regionali Campania 2025, ecco la nuova composizione del Consiglio: 33 seggi al centrosinistra, 17 al centrodestra

Le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 ridisegnano in modo netto il nuovo assetto politico della Campania. La coalizione di centrosinistra guidata dal neo-governatore Roberto Fico conquista una maggioranza ampia, ottenendo 32 seggi, che diventano 33 con l’ingresso del presidente. Il centrodestra di Edmondo Cirielli si ferma invece a 17 seggi, più il candidato governatore, per un totale di 18.

Il distacco emerso già nelle prime proiezioni del pomeriggio di lunedì è stato confermato dallo scrutinio finale: il centrosinistra arriva al 60,63% (1.285.958 voti), mentre il centrodestra si attesta al 35,72% (757.628 voti). Il Partito Democratico si conferma la prima forza politica regionale con il 18,41%, seguito da Fratelli d’Italia (11,93%), Forza Italia (10,71%) e Movimento 5 Stelle (9,10%).

La ripartizione dei seggi premia anche le liste civiche a sostegno di Fico – A testa alta, Casa riformista, Avanti Campania, Roberto Fico Presidente – mentre nel centrodestra Fratelli d’Italia e Forza Italia ottengono lo stesso numero di rappresentanti, seguite dalla Lega e dalla lista Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti.

Quelli che seguono sono i risultati ufficiosi, trasmessi dai presidenti di seggio al Ministero dell’Interno. La proclamazione ufficiale arriverà con la validazione della Corte d’Appello.

I NOMI DI TUTTI GLI ELETTI

Nel nuovo consiglio regionale della Campania il centrosinistra del governatore Roberto Fico potrà contare su 32 consiglieri, più il presidente della giunta regionale, per complessivi 33, su un totale di 50 consiglieri regionali. Al centrodestra di Edmondo Cirielli vanno, invece, 17 seggi, più il candidato governatore, per un totale di 18. Il consigliere più votato è Giorgio Zinno, del Pd, con oltre 39mila preferenze.

Questi i risultati definitivi per l’assegnazione dei seggi nell’assemblea regionale emersi dalle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, all’esito degli scrutini nelle 5.825 sezioni terminati nella tarda serata di lunedì. Una larga vittoria per l’ex presidente della Camera, apparso abbastanza chiaro dal divario della forbice delle proiezioni fin dal primo pomeriggio, subito dopo la chiusura delle urne.

Per quanto riguarda l’attribuzione dei seggi alle liste, in dettaglio, la ripartizione assegna al Pd (18,41%) 10 consiglieri, al Movimento 5 Stelle 2050 (9,12%) 5 consiglieri, alla lista civica “A testa alta” (8,34%) ispirata dall’ex governatore Vincenzo De Luca, 4 seggi, Avanti Campania (5,89%) 3 consiglieri, Casa riformista per la Campania (5,82%) 3 consiglieri, Roberto Fico Presidente (5,41%) 3 consiglieri, Alleanza Verdi e Sinistra (4,66%) 2 consiglieri, Mastella Noi di Centro Noi Sud (3,55%) 2 consiglieri.

Nel centrodestra, Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (11,93%) 6 consiglieri, PPE Forza Italia Berlusconi (10,72%) 6 consiglieri, Lega Cirielli Presidente (5,51%) 3 consiglieri, Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti (4,69%) 2 consiglieri.

Questi, invece, i risultati nel 2020, quando il centrosinistra prese 32 consiglieri (1.789.017 voti, pari al 69,48%), più Vincenzo De Luca. Il centrodestra 10 (464.921 voti, 18,06%) con candidato presidente Caldoro. Il M5S, che correva da solo, 7 consiglieri (233.975 preferenze, pari al 9,92%).

I nomi di tutti gli eletti in consiglio regionale 2025

Circoscrizione di Napoli (26 consiglieri)

Centrosinistra, Roberto Fico Presidente (19 consiglieri)

PD (6 consiglieri)

ZINNO GIORGIO (39.446)

MADONNA SALVATORE (38.855)

MANFREDI MASSIMILIANO (30.591)

RAIA LOREDANA 29.321

FIOLA CARMELA DETTA BRUNA (28.408)

AMIRANTE FRANCESCA (21.928)

Movimento 5 Stelle 2050 (4 consiglieri)

FELLA TRAPANESE LUCA DETTO TRAPANESE (12.769)

FLOCCO SALVATORE (6.263)

SAIELLO GENNARO (6.086)

VIGNATI ELENA (4.767)

A testa alta (2 consiglieri)

PORCELLI GIOVANNI (20.833)

FORTINI LUCIA (17.748)

Avanti Campania (1 consigliere)

MENSORIO GIOVANNI (22.053)

Roberto Fico Presidente (2 consiglieri)

SIMEONE GAETANO DETTO NINO (7.854)

D’ERRICO DAVIDE (4.505)

Alleanza Verdi e Sinistra (2 consiglieri)

CEPARANO CARLO (9.691)

ANDREOZZI ROSARIO (7.404)

Casa riformista per la Campania (1 consigliere)

BUONAJUTO CIRO DETTO CIRO (19.230)

Mastella Noi di Centro Noi Sud (1 consigliere)

BARRA GIUSEPPE (6.221)

Centrodestra, Edmondo Cirielli (7 consiglieri)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (3 consiglieri)

FELE PALMIRA DETTA IRA (14.780)

SANGIULIANO GENNARO DETTO GENNY (9.897)

PISACANE RAFFAELE MARIA (9.727)

PPE Forza Italia Berlusconi (2 consiglieri)

PELLICCIA MASSIMO DETTO MASSIMO (16.508)

PANICO ASSUNTA DETTA SUSY (12.909)

Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)

ROSTAN MICHELA DETTA MICA (11.032)

Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti –

IOVINO FRANCESCO (8.190)

—

Circoscrizione di Salerno (9 consiglieri)

Centrosinistra (5 consiglieri)

Pd (2 consiglieri)

MATERA CORRADO (19.621)

PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO (13.174)

A testa alta (1 consigliere)

CASCONE LUCA (20.877)

Avanti Campania (1 consigliere)

VOLPE ANDREA (17.305)

Roberto Fico Presidente (1 consigliere)

CUOFANO GIOVANNI MARIA (4.979)

Centrodestra (4 consiglieri)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)

FABBRICATORE GIUSEPPE DETTO PEPPE (13.836)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliiere)

CELANO ROBERTO (8.650)

Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)

MINELLA MIMI’ DETTO MIMMO (5.941)

Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti (1 consigliere)

ODIERNA SEBASTIANO (3.183)

Circoscrizione di Caserta (8 consiglieri)

Centrosinistra (5 consiglieri)

Pd (1 consigliere)

VILLANO MARCO (12.509)

Movimento 5 Stelle 2050 (1 consigliere)

AVETA RAFFAELE (6.445)

A testa alta (1 consigliere)

OLIVIERO GENNARO (17.138)

Casa riformista per la Campania (1 consigliere)

SMARRAZZO PIETRO DETTO PIETRO (10.374)

Avanti Campania (1 consigliere)

IOVINO GIOVANNI (9.791)

Centrodestra (3 consiglieri)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)

ZANNINI GIOVANNI (31.932)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)

SANTANGELO VINCENZO (11.313)

Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)

GRIMALDI MASSIMO (9.250)

Circoscrizione di Avellino (4 consiglieri)

Centrosinistra (2 consiglieri)

Pd (1 consigliere)

PETRACCA MAURIZIO (25.507)

Casa riformista per la Campania (1 consigliere)

ALAIA VINCENZO (19.396)

Centrodestra (2 consiglieri)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)

PETITTO LIVIO (9.083)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)

ZECCHINO ETTORE (3.737)

Circoscrizione di Benevento (2 consiglieri)

Centrosinistra (1 consigliere)

Mastella Noi di Centro Noi Sud (1 consigliere)

MASTELLA PELLEGRINO (13.841)

Centrodestra (1 consigliere)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)

ERRICO FERNANDO (10.704)