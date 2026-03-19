Referendum sulla giustizia, confronto partecipato a Ottaviano

Sala gremita al Palazzo Mediceo per il convegno in vista del voto del 22 e 23 marzo

Un confronto ampio e partecipato su uno dei temi più delicati del dibattito pubblico nazionale. Si è svolto presso il Palazzo Mediceo l’incontro dal titolo “Una giustizia più giusta – le ragioni del Sì”, organizzato in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo.

L’iniziativa ha registrato una significativa presenza di cittadini, con la sala Montanino gremita, segno di un interesse diffuso verso un tema che tocca da vicino il funzionamento delle istituzioni e il rapporto tra cittadini e sistema giudiziario.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell’avvocato Luca Capasso e del dottor Alfonso Auricchio, mentre il dibattito è stato introdotto da Gaetano Loffredo e moderato dalla dottoressa Consuelo Carbone.

Tra gli interventi, particolare attenzione hanno suscitato quelli di Antonio Di Pietro, già magistrato del pool “Mani Pulite”, del professor Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale all’Università Federico II, della vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e del senatore Francesco Silvestro.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi aspetti legati al referendum, con approfondimenti tecnici e riflessioni di carattere istituzionale. Il dibattito ha offerto ai presenti strumenti utili per comprendere meglio i contenuti del quesito referendario e le possibili implicazioni sul sistema della giustizia.

L’evento ha rappresentato un’occasione di informazione e partecipazione civica. La forte affluenza registrata testimonia la volontà, da parte della comunità locale, di approfondire temi complessi e di avvicinarsi con maggiore consapevolezza all’appuntamento elettorale.

Il percorso verso il voto del 22 e 23 marzo entra così nel vivo anche sul territorio vesuviano, dove momenti di confronto pubblico come questo contribuiscono ad alimentare il dibattito e a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica.