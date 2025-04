Raffaella muore mentre va a lavorare al bar, lo strazio di Acerra

Acerra – Era un normale martedì mattina quando la vita della famiglia Scudiero è stata sconvolta per sempre. Raffaella, la figlia maggiore, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Acerra a Cancello Scalo. La giovane, che da qualche anno lavorava in un bar della zona, era molto legata ai suoi cari e rappresentava un punto di riferimento per la madre e i suoi fratelli più piccoli, soprattutto dopo la scomparsa prematura del padre.

Il destino crudele l’ha strappata all’affetto dei suoi cari poco dopo le 8:45 del mattino di ieri. Stava percorrendo la strada con la sua Citroen C3 quando, durante un sorpasso, si è scontrata con una Fiat Panda che avrebbe tentato di svoltare a sinistra. L’urto non è stato particolarmente violento, ma sufficiente a farle perdere il controllo del veicolo, che si è schiantato contro il cordolo del marciapiede. La giovane ha riportato una grave ferita alla gola che le è stata fatale.

I sanitari del 118, accorsi immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Acerra, dove la famiglia Scudiero è molto conosciuta. La madre di Raffaella, insegnante a Roma, è stata raggiunta dalla tragica comunicazione mentre era a lavoro, mentre i suoi fratelli, ancora increduli, faticano ad accettare la realtà.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso, coordinate dalla procura di Nola. L’uomo alla guida della Panda è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto necessario per consentire agli inquirenti di fare chiarezza su eventuali responsabilità.

Acerra piange una giovane donna solare e generosa, che aveva ancora tutta la vita davanti a sé. Il dolore della sua famiglia è incolmabile, ma la città si stringe attorno a loro in questo momento di profonda sofferenza.