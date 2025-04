Lucia, deceduta per le ustioni su tutto il corpo: vagliata l’ipotesi del suicidio

Lucia Iervolino è la donna di Ottaviano che ha perso la vita a causa delle ustioni riportate ieri.

Lucia, 30 anni, è stata ricoverata all’ospedale di Nola, per poi essere trasportata d’urgenza al Cardarelli di Napoli per le ustioni di terzo grado in gran parte del corpo. Purtroppo, la giovane donna non ce l’ha fatta, le ferite sono risultate da subito gravissime sia agli organi interni che ai polmoni. La Procura di Nola ha posto il sequestro della salma per procedere con l’autopsia.

Attualmente, i Carabinieri stanno indagando sulla vicenda che non risulta ancora lineare: non è chiaro cosa sia accaduto nell’abitazione di via Ferrovia dello Stato, dove Lucia abitava con il marito e i 3 figli. Al momento, l’ipotesi maggiore delle forze dell’ordine è il suicidio con il gesto dunque volontario della ragazza, anche se pare non sia stato trovato ancora nulla che possa accertarlo.

Stando alle dichiarazioni del marito, la donna avrebbe iniziato ad urlare mentre lui si trovava in un’altra stanza della casa: è quindi accorso nel bagno e ha trovato la moglie con delle ustioni sul corpo, per poi allertare subito i soccorsi. Le forze dell’ordine lo hanno interrogato per ore per chiarire fino all’ultimo dettaglio il suo racconto e, nonostante qualche incongruenza probabilmente dovuta allo shock, il ragazzo, anche lui 30enne, non è un sospettato.

Ora non resta che chiarire se davvero la giovane Lucia abbia deciso di commettere un gesto estremo all’interno del bagno della sua casa (in cui pare sia stata ritrovata una bottiglia di alcool eitilico), nonostante ci siano ovviamente ancora dubbi, soprattutto per il modo in cui la giovane è deceduta. Indubbiamente, quello scelto dalla ragazza, qualora venisse accertato, non risulta un modo convenzionale, soprattutto per una dinamica di suicidio. Inoltre, non vi è sicuramente stato un incendio, nemmeno minimo, all’interno della stanza in cui si trovava la ragazza, motivo per cui nessuno ha allertato i Vigili del Fuoco.

Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro.

Seguiranno aggiornamenti.