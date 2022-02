Raccolta differenziata, nuovo piano a Somma: grandi condomini e ditte nel mirino

“Puntiamo al miglioramento della Raccolta Differenziata. La Giunta ha approvato il progetto per la campagna sulla differenziata. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini alla corretta raccolta differenziata, alle modalità di riciclo e recupero delle diverse frazioni merceologiche, inducendoli a rispettare giorni e orari di conferimento negli appositi contenitori, semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese, aumentare l’efficacia dei controlli pubblici, diminuire la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica (secco indifferenziato), con particolare attenzione per le utenze non domestiche e nei grandi condomini”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

“Ringrazio anche l’assessore al ramo Sergio D’Avino. Inoltre con questa campagna – ha continuato Di Sarno – andremo a sensibilizzare i commercianti presenti nell’area mercato, inducendoli alla corretta raccolta differenziata, depositando i propri rifiuti appositamente differenziati in buste trasparenti, nel proprio posteggio di assegnazione, eliminando completamente l’uso dei carrellati, favorendo la società appaltatrice del servizio di raccolta a prelevare gli stessi secondo le varie tipologie di rifiuto e favorendo l’individuazione dei trasgressori. L’obiettivo è quello di alzare l’attenzione dei cittadini, commercianti e degli addetti ai lavori, in modo da ridurre le quantità di secco indifferenziato, che ha costi elevati a causa dei continui aumenti da parte degli Enti superiori; Il progetto prevede che il personale incardinato nell’Ufficio Ecologia, con l’ausilio di un vigile urbano, nelle ore lavorative effettuino incontri programmati con gli amministratori, i cittadini, i commercianti al fine di sensibilizzare l’intera città per un periodo medio lungo, risvegliando l’attenzione della cittadinanza alla giusta differenziazione, il corretto riciclo, il recupero delle varie frazioni merceologiche raggiungendo obiettivi finalizzati all’incremento percentuale della raccolta e conseguentemente alla stabilizzazione della TARI”.