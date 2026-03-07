Ottaviano celebra l’8 marzo con l’evento “La forza delle donne”

All’auditorium dell’I.S.I.S. “Luigi De’ Medici” un incontro tra testimonianze, scuola e arte per riflettere sul ruolo delle donne nella società.

Un momento di riflessione, confronto e valorizzazione del ruolo femminile nella società. È questo lo spirito dell’iniziativa “La forza delle donne”, evento organizzato dalla Pro Loco Medicea di Ottaviano in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

L’incontro si terrà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 9.30 presso l’auditorium dell’I.S.I.S. Luigi De’ Medici, in via Funari a Ottaviano, e vedrà la partecipazione di istituzioni, scuole del territorio e numerosi ospiti impegnati in ambito culturale, sociale e professionale.

Ad aprire l’evento saranno i saluti di Alfonso Palma, vicepresidente della Pro Loco Medicea, e Domenico La Marca, rappresentante dell’associazione organizzatrice. A seguire si alterneranno diversi interventi che offriranno spunti di riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea, tra esperienze professionali, testimonianze personali e momenti di dialogo con gli studenti.

Tra i relatori previsti figurano il dirigente scolastico Vincenzo Falco, l’avvocata Filomena Fiore, magistrato onorario presso il Tribunale di Napoli, la judoka paralimpica Matilde Lauria, la giornalista Lucia La Marca e la psicologa Pasqualina Pesce.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione degli studenti delle scuole del territorio, tra cui gli istituti secondari di primo grado Piero Angela, M. Beneventano e A. D’Aosta, oltre agli istituti superiori I.S.I.S. “Luigi De’ Medici” e Liceo “A. Diaz”, coinvolti in un percorso educativo dedicato ai temi dell’uguaglianza, del rispetto e dell’empowerment femminile.

L’iniziativa sarà arricchita anche da un momento artistico con la partecipazione dell’artista Daniele Ciniglio, mentre la conduzione dell’evento sarà affidata alla giornalista Teresa Maddalo.

L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per coinvolgere soprattutto i più giovani in una riflessione condivisa sui diritti, sulle opportunità e sulle sfide che ancora oggi molte donne affrontano. Un momento di confronto che intende promuovere una cultura della parità e del rispetto, partendo proprio dal dialogo tra scuola, istituzioni e territorio.