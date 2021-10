Processo sul voto di scambio ad Acerra: è prescrizione. Ma la parte civile non molla

Prima del secondo grado sparì il fascicolo del procedimento. Fu necessario ricostruirlo.

Lungaggini giudiziarie: dopo nove anni di processo la Cassazione ha prescritto, sia agli effetti penali che civili, le condanne rifilate in primo e secondo grado a Nicola Ricchiuti, personaggio chiave dell’inchiesta sul voto di scambio alle elezioni comunali di Acerra del 2012. Elezioni che portarono all’inizio dell’era di Raffaele Lettieri, sindaco centrista della città dell’inceneritore. Dunque, tutto prescritto. Ricchiuti, consigliere comunale di maggioranza nonché marito di una cugina del sindaco, era stato condannato sia in primo che in secondo grado a 10 mesi di reclusione e all’interdizioni di 5 anni dai pubblici uffici per aver chiesto voti in cambio della promessa di posti di lavoro. Ma le lungaggini che hanno segnato il processo hanno portato alla prescrizione. Proprio per evitarla gli ambientalisti del territorio, guidati da Alessandro Cannavacciuolo, nel settembre del 2019 denunciarono la sparizione dagli uffici del tribunale di Napoli dei fascicoli che avrebbero dovuto far scaturire la sentenza di secondo grado. Lo scandalo determinò l’intervento degli ispettori ministeriali. A ogni modo le parti civili riuscirono a ricostruire l’intero fascicolo e a fornire allAppello le prove della colpevolezza di Ricchiuti, la cui condanna fu quindi confermata. Nel frattempo però sono trascorsi altri anni e la corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto dell’avvenuta prescrizione del reato, quasi un decennio dopo il fatto. Il 27 ottobre scorso la quinta sezione della Corte ha prescritto la condanna. Dal canto suo intanto Nicola Ricchiuti, imprenditore della vigilanza privata. divenuto nel 2017 cavaliere della Repubblica,, esulta. “La Cassazione ha annullato i fatti che mi sono stati contestati”, sostiene l’ex consigliere comunale eletto con 300 voti nell’assemblea cittadina. Gli avvocati Antonino Taranto e Lello Della Pietra, legali di Ricchiuti, aggiungono che “la Cassazione ha annullato l’accertamento sui fatti contestati anche agli effetti civili”. C’è però da ricordare che Mario Calzolaio, l’altro imputato del processo, ha ammesso le sue colpe tirando in ballo proprio Ricchiuti, che lo aveva prima assunto a tempo determinato dopo aver procurato voti ma che poi lo estromise dal lavoro. Calzolaio è stato condannato, a seguito del patteggiamento, a 6 mesi. “Innanzitutto noi ci siamo costituiti parte civile perché il Comune non lo ha fatto – commenta Alessandro Cannavacciuolo – inoltre bisogna chiarire \che chiederemo comunque a Ricchiuti i danni in sede civile. La prescrizione non è un’assoluzione: le due condanne di primo e secondo grado hanno accertato che ad Acerra il voto di scambio c’è stato”.