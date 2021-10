Incidente a Casavatore, Ottaviano piange la morte di due venticinquenni

Il terribile incidente stradale avvenuto questa notte a Casavatore ha purtroppo portato via la vita di due giovani ragazzi di 25 anni.

In casi come questi, le parole sono superflue, andrebbero evitati speculazioni e chiacchiericci che feriscono ulteriormente le persone vicine ai diretti interessati. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiarissime, c’è ancora qualche dettaglio da approfondire ma ad un certo punto non importa più come sia successo né di chi sia la colpa. Non quando si parla della morte di due ragazzi così giovani.

Ottaviano si stringe intorno al dolore dei familiari e degli amici dei due ragazzi in un giorno estremamente triste che tutti vorrebbero solo cancellare. Un intero paese in lutto che vede spegnere due giovani vite così presto, così ingiustamente. Ancora una volta sull’asfalto, ancora una volta a causa di un gravissimo incidente stradale per cui si è costretti a dare queste notizie che a volte è difficile anche solo scrivere.

Perdere un figlio, un fratello, un amico in questo modo è sconcertante, lascia un amaro in bocca difficile da eliminare e una pesantezza al cuore che non va via mai, soprattutto se si parla di due ragazzi con tutta la vita davanti ancora da vivere. “Un incidente stradale gravissimo”, queste le parole delle fonti e guardando le foto che circolano si comprende immediatamente la gravità della situazione.

E allora non importa più il come, il perché, conta la tristezza che non si può non provare in casi come questi. L’unica cosa da fare è restare in silenzio, nel rispetto dei familiari e degli amici delle vittime (e delle vittime stesse) e del profondo dolore che sono costretti a sopportare.

Si attendono intanto notizie sulle condizioni delle due ragazze che viaggiavano a bordo della fiat al momento dell’incidente. Le giovani sono state immediatamente estratte dalle lamiere e trasportate in ospedale per accertamenti.