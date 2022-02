Prestigioso riconoscimento a una ricercatrice di Somma Vesuviana

L’ex sindaco Piccolo si complimenta, con una nota pubblica che ha deciso di inviarci, con la dottoressa Flaviana Di Lorenzo, unica donna del sud Italia alla quale è stato assegnato un grant di 2milioni di euro per la ricerca scientifica nell’ambito delle scienze chimiche.

“E’ doveroso che l’intera comunità sommese sappia che il prestigioso riconoscimento per l’UNIVERSITA’ FEDERICO II di Napoli arriva con l’assegnazione a Flaviana Di Lorenzo, unica donna del Sud Italia, di un grant per la ricerca scientifica di 2 milioni di euro per i prossimi cinque anni, nell’ambito delle scienze chimiche.

La ricercatrice, già vincitrice nel 2018 di un altro grant universitario da 85 mila euro, è ora tra i soli 28 Principal Investigator italiani vincitori di un ERC Starting Grant del 2021, un bando europeo rivolto ai ricercatori di qualsiasi nazionalità.

La nostra giovane concittadina si è dedicata, da anni, con impegno e passione alla ricerca conseguendo brillanti risultati completati con questo illustre riconoscimento, ed elevandosi, con il suo lavoro e con la sua ricerca, ad un ruolo di primaria importanza.

In qualità di ex Sindaco ed amico di famiglia faccio con orgoglio i miei complimenti alla dott.ssa Flaviana Di Lorenzo, dotata di personalità di spicco nel futuro della ricerca scientifica e che ci ha gratificato a livello nazionale ed europeo, non senza un pizzico di rammarico perché purtroppo troppo spesso si lascia scivolare nel dimenticatoio i valori dei nostri giovani emergenti nati e cresciuti nella nostra città”.