Premio alla carriera a Nando Troise, custode delle memorie di Casoria

Con penna affilata e spirito libero, Nando Troise ha raccontato la vita di Casoria per oltre cinquant’anni, diventando testimone e custode della memoria collettiva della sua città. Direttore del giornale Casoria Due e non solo, ha saputo coniugare passione, rigore giornalistico e amore per il territorio, offrendo ai lettori uno sguardo autentico, mai piegato alle mode o ai poteri.

Attraverso le sue inchieste, i reportage e gli editoriali, ha illuminato storie dimenticate, denunciato ingiustizie e valorizzato persone e luoghi che fanno grande la nostra comunità. Sempre presente nei momenti chiave della vita cittadina, la sua voce ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di casoriani.

Questo premio alla carriera è un riconoscimento dovuto a un uomo che ha fatto dell’informazione una missione, della coerenza un valore e della cultura un bene comune.

Grazie, Nando, per averci insegnato che raccontare la verità è il primo atto d’amore verso la propria terra.

Il premio sarà ritirato martedì

L’evento si terrà martedì 15 aprile alle ore 16:00 presso la Biblioteca “mons. Mauro Piscopo”, in via Aldo Moro, Casoria.

A rendere omaggio alla carriera e all’impegno del dott. Troise saranno il Sindaco di Casoria, Raffaele Bene, e il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Gaetano Palumbo.

La cerimonia sarà un’occasione per celebrare un protagonista dell’informazione locale e il suo prezioso contributo alla crescita culturale e sociale della comunità.