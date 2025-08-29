Praia a Mare: boom di presenze di turisti napoletani

Praia a Mare il nuovo mare dei napoletani incoronata regina del turismo partenopeo. Il gruppo Hotel Tea Italia in controtendenza: tariffe invariate aumentando i servizi .

Praia a Mare, incantevole località balneare della Riviera dei Cedri è considerata la perla del Tirreno, sempre più amata dai turisti napoletani, Praia a Mare è il mare di casa per i napoletani in vacanza. Situata sulla costa tirrenica della Calabria settentrionale, al confine con la Basilicata, offre un mix irresistibile di mare cristallino, natura incontaminata, buona cucina e accoglienza calorosa. Un mare da sogno, raggiungibile da Napoli in poco più di due ore in auto o in treno, Praia a Mare rappresenta un’alternativa perfetta alle località campane più affollate. Le sue acque limpide con fondali ideali per snorkeling e immersioni, con spiagge di sabbia e ghiaia rendono questo angolo di Calabria una vera oasi estiva. Il turista riceve un’accoglienza calorosa che contribuisce ad un vero relax nella natura per una vacanza ideale.

La Torre Fiuzzi e l’isola di Dino, che si erge imponente di fronte alla costa, contribuiscono al fascino di questa località incantevole. Ogni giorno vi sono battelli che fanno il giro dell’isola per la visita alle sue famose grotte marine, come la Grotta Azzurra e la Grotta del Leone, per un’esperienza davvero indimenticabile. Un’offerta turistica diversificata con prezzi competitivi, attira sempre più turisti da ogni regione d’Italia. I 70 stabilimenti balneari sono ben organizzati, dove si respira un’atmosfera familiare e dove è possibile gustare la cucina calabrese i cui piatti tipici rispecchiano i gusti partenopei.

I dati statistici parziali indicano una situazione con un calo delle presenze turistiche in Italia, la Calabria ha registrato una tendenza negativa a luglio, con picchi negativi che arrivano al 25%. Dal raffronto con la situazione nazionale emergono segnali di ripresa, ma è necessario migliorare la qualità dei servizi pubblici e privati. I dati Istat sul turismo a Praia a Mare registrano un quadro preoccupante se confrontiamo i dati registrati nel 2023, con i dati del 2019, ultimo anno pre-Covid. Infatti, il divario da colmare è molto più ampio, dato che rispetto al 2019 si è osservato un gap -8.253 arrivi (-20,2%) e di ben -90.306 presenze. Secondo il rapporto della Regione Calabria Praia a Mare e fra i poli turistici del litorale tirrenico cosentino che hanno relativamente tenuto meglio. Fra gli attrattori legati al mare Praia a Mare ha avuto un punteggio di 4,5 stelle su 5 e 1.005 recensioni.

Per il gruppo Hotel Tea Italia presenze inferiori ma con maggiori introiti grazie alle politiche di marketing

Per Matteo Cassiano, amministratore delegato del gruppo Hotel Tea Italia, la piccola catena ricettiva che interessa diverse regioni italiane, l’estate 2025 si chiuderà positivamente: ≪ I risultati sono, per quello che ci riguarda, più che soddisfacenti nell’ambito della riqualificazione, sia per la tipologia d’utenza che frequenta Praia Mare e per quella che inizia a frequentare la località. Noi abbiamo registrato una presenza di un turista sicuramente molto più qualificato rispetto agli altri anni. In precedenza si sono generate situazioni imbarazzanti che non sono state più registrate. Il numero di presenze paradossalmente sono state inferiori in misura del 10%, mentre sotto l’aspetto economico possiamo tranquillamente considerare un più 20% di maggior introito≫.

Quindi più introiti meno presenze, vuol dire che avete aumentato i prezzi ? ≪No abbiamo praticamente aumentato i servizi, di conseguenza un turista che arriva a Praia a Mare, indipendentemente dalla prenotazione di una camera o casa vacanza oppure di un’imbarcazione, non spende nulla di diverso rispetto ad un turista che paga un prezzo competitivo ma poi aggiunge tutta una serie di servizi, quali possono essere la ristorazione e i servizi accessori≫. Si sono visti pochi turisti stranieri quali i motivi ? ≪I turisti stranieri a differenza di noi italiani che abbiamo una politica del sistema ferie – a mio avviso paradossale – dove tutte le aziende italiane chiudono esclusivamente nella settimana di Ferragosto, gli stranieri, grazie alla politica dei loro Stati hanno delle ferie distribuite in tutto il periodo dell’anno. Il turista straniero è un buongustaio delle bellezze e delle peculiarità che caratterizzano l’Italia, preferisce vivere il mare in periodi diversi rispetto a quello di Ferragosto≫.

Praia a Mare anche questo anno ha avuto il riconoscimento della Bandiera Blu, questo aiuta la promozione della località? ≪ Io personalmente non ho mai creduto a quelli che possono essere i coefficienti che danno un aspetto meritevole ad un territorio. Personalmente ho considerato la Bandiera Blu una semplice banale propaganda, non solo per la città di Praia ma in ambito generale per tutto il territorio nazionale. Credo più alle nostre Istituzioni preposte all’attività di controllo. In particolare sto apprezzando moltissimo quanto sta facendo la procura di Paola, che è la nostra procura di competenza. Il Procuratore ha disposto il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione e dei fiumi del territorio. Di recente la notizia che è intenzione del nostro Procuratore di fare un monitoraggio attivo dei i fiumi e degli scarichi dei depuratori. Questo è un aspetto che a me operatore mi dà garanzia, mi dà sicurezza, mi dà ottimismo perché vuol dire che c’è un’attività di controllo seria, concreta e che va al di là di quello che è l’aspetto politico o di propaganda, Bandiera Blu o non Bandiera Blu≫.

A Praia a Mare si viene principalmente per le sue stupende spiagge e il mare azzurro, come è stato il contesto in quest’estate? ≪ Per quanto riguarda la qualità del mare questo anno non sono state registrate anomalie per questo tratto di costa, a differenza di altri anni che, specialmente nel periodo di Ferragosto, si registrava qualche inefficienza. Per quanto riguarda invece la pulizia del territorio, quest’anno più che mai la città di Praia a Mare è stata estremamente pulita, la raccolta dei rifiuti differenziati è avvenuta in maniera eccellente, gli operatori locali sono stati assolutamente performanti e tutte le amministrazioni preposte hanno ottenuto risultati eccellenti≫. L’Hotel Tea di Praia a Mare è una struttura ricettiva di cinque piani, amica degli animali, ubicata a soli 200 mt dalla spiaggia, a pochi passi dal centro e dalla vita notturna della città, ha reso palese il motto: “La vostra soddisfazione… è il nostro miglior premio !”. L’estate 2025 ha consolidato il legame tra Napoli e Praia a Mare. Una destinazione che unisce bellezza, relax e convivialità, rendendola il luogo perfetto per vivere il mare con il sapore di Sud.