Portici, al museo di Pietrarsa la VI edizione di “Ferrovie in miniature”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Tre giornate dedicate al mondo dei treni in scala di varia grandezza, con esposizione di migliaia di modelli, numerosi plastici e diorami che riproducono con grande realismo alcuni paesaggi della provincia italiana attraversati dai binari.

Organizzato dalla Fondazione FS Italiane in collaborazione con la Federazione Italiana Modellismo, la manifestazione è giunta alla sesta edizione e sarà ricca di iniziative che, con laboratori didattici, proiezioni, esibizioni, workshop e giochi, coinvolgeranno gli appassionati e i bambini di ogni età, da zero a novant’anni.

Per la prima volta, in occasione dell’iniziativa, sarà possibile visitare la cabina di guida della locomotiva E 444.001, la mitica “Tartaruga”.

Per l’occasione, si potrà raggiungere il Museo viaggiando sul Pietrarsa Express, il treno composto dalle storiche carrozze “Centoporte” trainate da una locomotiva d’epoca.

Inoltre, per chi volesse trascorrere l’intera giornata al Museo partecipando a più iniziative e per ammirare la ricca esposizione di rotabili storici custoditi nei padiglioni ottocenteschi, sono disponibili le aree ristoro con Bistrot e Pizzeria aperti dalle 12 alle 17, mentre nell’elegante Caffè Bayard si potrà entrare dalla mattina.

“Si tratta – spiega il Direttore del Museo, Oreste Orvitti – di un appuntamento che proponiamo annualmente per il grande successo registrato a ogni edizione, con visitatori che per partecipare all’evento accorrono sempre più numerosi non solo dall’Italia, ma anche dall’estero”.

Il programma delle tre giornate, con il dettaglio di orari e modalità per prendere parte alle iniziative, è disponibile sul sito fondazionefs.it e sulla pagina facebook della Fondazione FS, telefonando al numero 081.472003 o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.