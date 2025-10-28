Concorso Oss, Nappi : “domande scelte una settimana prima delle prove. Regione e Asl fermino subito tutto”

Riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo appreso che l’agenzia privata che si sta occupando dell’organizzazione del maxi concorso per operatore socio sanitario (Oss) per conto dell’Asl Na1 – le cui prove inizieranno il prossimo 3 novembre – selezionerebbe le domande da sottoporre ai candidati nella giornata di domani 28 ottobre, e cioè circa una settimana prima dell’espletamento delle prove. Se tale inquietante notizia corrispondesse al vero, ci troveremmo di fronte a un indefinito numero di persone in grado di conoscere con largo anticipo le risposte corrette delle domande e che potrebbe dunque diffonderle.

Per questo motivo presenterò apposita interrogazione consiliare. Infatti, simile procedura, largamente inopportuna e poco trasparente se non addirittura illecita, rischia di gettare ulteriori ombre su di un concorso – che si vuole espletare in piena campagna elettorale e cui hanno fiduciosamente scelto di partecipare ben oltre 25mila candidati – che è già finito sotto i riflettori della cronaca per altri sospetti di irregolarità. Ci chiediamo se campioni dell’onestà, della legalità e della trasparenza come Fico e compagni intendano spendere una parola su questa vicenda, esemplare del baratro in cui la sinistra in questi dieci anni ha precipitato la sanità campana”.

È quanto denuncia Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

