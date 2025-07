Pomigliano, Tari più leggera per famiglie in difficoltà

Nuove soglie ISEE e sconti potenziati: esenzione totale o riduzione del 50%

POMIGLIANO D’ARCO – Anche per quest’anno il Comune di Pomigliano d’Arco ha predisposto un piano di agevolazioni sulla tassa rifiuti (TARI) rivolto alle famiglie economicamente più vulnerabili. Le agevolazioni, basate sull’indicatore ISEE, prevedono due fasce di sostegno economico diretto.

Chi presenta un ISEE non superiore ai 6.000 euro potrà beneficiare dell’esonero completo dal pagamento della TARI. È prevista inoltre una riduzione del 50% per i nuclei familiari con ISEE compreso tra 6.000,01 e 9.530 euro. Quest’ultima soglia rappresenta una delle principali modifiche introdotte nel 2025, ampliando la platea dei beneficiari e aumentando il livello dello sconto rispetto al passato.

«Anche quest’anno – dichiara l’assessore al Bilancio, Mattia De Cicco – l’amministrazione comunale, attraverso lo stesso stanziamento in bilancio, ha voluto confermare e potenziare le agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica, utilizzando come criterio l’indicatore ISEE. Dobbiamo evidenziare una novità significativa: la soglia della seconda fascia è stata innalzata a 9.530 euro, e la riduzione per questa fascia è passata dal 20% al 50%, rendendo il beneficio molto più incisivo. Rimane invariata l’esenzione totale per i nuclei con ISEE fino a 6.000 euro. L’obiettivo resta quello di garantire un sostegno concreto a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità economica, assicurando equità del contributo per un servizio essenziale come quello dei rifiuti».

Le famiglie che intendono richiedere il beneficio devono presentare la domanda entro il 19 settembre 2025, allegando una copia del documento d’identità e l’attestazione ISEE in corso di validità. Le istanze possono essere trasmesse via PEC oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. Il modulo per presentare la richiesta è disponibile sia sul portale istituzionale dell’ente sia presso gli sportelli comunali.