Pomigliano, ecco il commissario prefettizio

La viceprefetto Carolina Iovino è stata incaricata dal prefetto Claudio Palomba di guidare il Comune dopo la caduta del sindaco Del Mastro e del consiglio comunale

Si è presentata in municipio nel primo pomeriggio di oggi ed ha voluto subito incontrare i dirigenti comunali. Carolina Iovino, la viceprefetto nominata dal prefetto Palomba alla guida del Comune di Pomigliano dopo l’improvvisa caduta della giunta Del Mastro, è salita al primo piano del palazzo di città quasi in punta di piedi, con un atteggiamento cauto e discreto, di quelli che lasciano piacevolmente stupiti. Ma il passo elegante e quel volto gentile e raffinato del nuovo commissario prefettizio non devono ingannare. Carolina Iovino è uno di quei funzionari dello Stato che non scherzano. Ha un curriculum di tutto rispetto e, soprattutto, una grande esperienza nel delicatissimo settore dei controllo antimafia sulle aziende e sulle persone. Oggi la dottoressa Iovino ha incontrato alcuni dirigenti del Comune, tra gli altri, la segretaria generale, Matilde Esposito, il comandante della polizia locale, Luigi Maiello, la responsabile dell’ufficio tecnico, Lucia Casalvieri, e la dottoressa Gelsomina Romano. E’ stato un incontro breve. Dal prossimo lunedi il nuovo commissario prefettizio dovrà affrontare i problemi della città delle grandi fabbriche, problemi rimasti in sospeso a causa della traumatica crisi politica che ha colpito la municipalità.