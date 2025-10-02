Pomigliano, aggressione ad anziani per rapina

Intorno alle 16:00 di oggi pomeriggio si è verificata un’aggressione ai danni di una coppia di anziani nel parcheggio dell’ex stazione Circumvesuviana di Pomigliano

Nella giornata di oggi Pomigliano è diventata la scena dell’ennesimo episodio di violenza. Una coppia di anziani è stata brutalmente aggredita per un tentativo di rapina della loro auto.

La violenza si è consumata nel Parcheggio dell’ex stazione della Circumvesuviana, a Pomigliano.

Stando alle prime ricostruzioni, i due coniugi sarebbero stati avvicinati da un gruppo di persone, in particolare due o tre, con l’intento di rubare la loro automobile.

Le vittime avrebbero tentato di reagire e difendersi e questo ha scatenato reazioni furiose da parte dei malviventi.

Infatti, questi non hanno esitato a riempire di schiaffi, calci e pugni la coppia di anziani indifesa.

Ulteriori informazioni sullo stato di salute e sulle ferite riportate da marito e moglie non sono ancora note ma questo episodio di grande violenza ha suscitato indignazione e rabbia da parte della popolazione.

I rapinatori però non sono riusciti nel loro intento. Infatti, nonostante l’aggressione, non hanno rubato l’auto e sono fuggiti.

Questo episodio fa riflettere sull’efficienza della sicurezza urbana attualmente in vigore. Un cittadino commenta: “È inaccettabile che persone indifese debbano subire simili aggressioni”.

La comunità richiede un rafforzamento dei controlli e un maggior presidio delle forze dell’ordine nelle zone più critiche, come il parcheggio dell’ex stazione, spesso teatro di criminalità e violenza.

Attualmente sono in corso ulteriori indagini per individuare i colpevoli di questo gesto deplorevole. Si spera nelle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.