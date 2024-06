Pollena, nell’area mercato torna Saturday Night’s Sagra

LUOGO E DATA

� AREA MERCATALE – VIA ESPERANTO – POLLENA TROCCHIA – NA

� SABATO 06 LUGLIO 2024 – A PARTIRE DALLE ore 20:00

L’Associazione Agapè Onlus è promotrice e organizzatrice dell’evento

DESCRIZIONE: AD UN ANNO DALLA PRIMA EDIZIONE DEL 2023 RITORNA SATURDAY NIGHT’S SAGRA! ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE AGAPE’, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI POLLENA TROCCHIA!

Come dal titolo della festa è facilmente intuibile che i protagonisti principali sono il PANINO ed il LIVE SHOW; Saturday Night’s Sagra e’ un evento di aggregazione in cui ritrovarsi, gustare il menu’ con famiglia o amici e partecipare al Live Show comodamente seduti al proprio tavolo! La serata e’ completamente organizzata dai giovani delle Sentinelle del Mattino! Le Sentinelle del Mattino sono un percorso di formazione e orientamento ideato e realizzato dall’Associazione Agape’ onlus (http://associazioneagapeonlus.com/sentinelle-del-mattino/).

IL MENU PANINO comprende cibo semplice e genuino (tipico del nostro territorio) che, se condito con i companatici tipici della nostra tradizione, diventa una pietanza davvero imperdibile! Confermatissimo il panino “cult” della sagra (Panino con contorno di Papate o con Melenzane a Funghetto) oltre alla gustosa Tagliata di Anguria, un vero “must taste” di ogni edizione! Il LIVE show sara’ condotto da due emergernti speaker e DJ radiofonici, che animeranno la serata con Karaoke, balli di Gruppo, Talent show. Un contest divertente e allo stesso tempo coinvolgente. E’ possibile prenotare il proprio tavolo e sedersi comodamente gustando e partecipando allo spettacolo.

Da non dimenticare l’aspetto benefico della manifestazione, il ricavato delle due serate infatti è devoluto, sin dalla prima edizione, in beneficenza. Il 100% del ricavato sostiene le attivita’ per i giovani del progetto Sentinelle del Mattino.

Afferma il presidente dell’Associazione Agape’ onlus che e’ organizzatore dell’evento: “I nostri incontri con i gruppi di giovani delle Sentinelle del Mattino sono Spazi, aperti a tutti i giovani del territorio della Provincia di Napoli, in cui si promuove il protagonismo attivo dei giovani stimolandone la partecipazione attraverso attività educative, ricreative e socio-culturali e in cui si sostiene l’adolescente, con attività di formazione ed orientamento, nel processo di definizione della propria identità personale, coltivandone la dimensione affettiva, sociale, civica, culturale e ricreativa. L’evento Saturday Night’s Sagra si propone proprio di animare il territorio attraverso la partecipazione attiva dei giovani! Invitiamo tanti ad esserci, a gustare il nostro Panino, ma anche a partecipare alla serata ed animare iniseme ai nostri giovani il nostro territorio!”.

Il Programma prevede l'inizio 20:00 fino alla conclusione che si stima intorno alla 24.00. Il Live show a cura di due emergenti speaker e DJ partira' alle ore 20:00 con il contemporano servizio ai tavoli e apertura degli stand.