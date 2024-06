Pomigliano, premio “Luigi De Falco” a maturanda liceo Cantone

POMIGLIANO D’ARCO – Si è svolta a Pomigliano d’Arco, presso la sala di palazzo Orologio, la cerimonia di premiazione dei vincitori delle borse di studio offerte dal comune ed intitolate alla memoria del bibliofilo locale Luigi De Falco.

Vincitrice del primo premio, una studentessa del liceo Cantone, che ieri mattina aveva sostenuto l’esame di maturità, ed in serata ha ritirato dalle mani del sindaco Raffaele Russo, un assegno di 2200, somma che servirà a sostenere parte degli impegni economici per i prossimi studi universitari. La giovane pomiglianese si è distinta su 48 studenti ammessi delle scuole superiori del territorio ammessi alla prova finale dell’edizione di quest’anno. Il Comune ha stanziato in totale 10mila euro per le borse di studio assegnate a 20 ragazzi.

Il secondo ed il terzo premio, rispettivamente di 1.600 e 1.100 euro, sono andati a Pierpio Roccolano e Davide D’Onofrio. Altri 17 premi di 300 euro sono andati ad altrettanti studenti, classificatisi quarti ex aequo. L’intera fase selettiva è stata curata dalla Fondazione comunale Officina delle Culture, presieduta da Francesco Cristiani e con il contributo specialistico della professoressa Margherita Romano. Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco Raffaele Russo, gli assessori alle fondazioni, Elvira Romano, ed alla cultura, Giovanni Russo, Fernanda De Falco, nipote del bibliofilo Luigi cui il premio è intitolato, e la presidente della commissione giudicante, la professoressa Anna Poerio Riverso, una delle ultime discendenti della famiglia Imbriani – Poerio.

Luigi De Falco è stato un amante dei libri e di Pomigliano: in vita ha collezionato nozioni, aneddoti, scritti e scatti d’epoca riguardanti la sua città, approfondendo in maniera mirata la propria conoscenza. Raccolta che è ben rappresentata dalla personale biblioteca, donata alla cittadinanza dopo la prematura scomparsa. Istituito nel 1999, il concorso rappresenta la continuità del lavoro e delle volontà di Luigi De Falco. (ANSA).