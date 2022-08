Piccolo apre a Nola: sarà il più grande supermercato della catena

Nuova apertura della catena dei supermercati Piccolo a Nola, il 3 agosto in via Variante 7 bis.

Quello di Nola sarà il più grande supermercato Piccolo di tutta la provincia di Napoli e aprirà ufficialmente al pubblico alle 9 del mattino del 3 agosto dopo il classico taglio del nastro. Tanti gli ospiti presenti per quello che sarà il nuovo punto vendita della catena, dal sindaco di Nola Carlo Buonauro, passando per il Vescovo Marino, fino ad arrivare ad Albano Carrisi che firmerà le bottiglie di vino della sua cantina in Puglia in vendita nello store.

Orgoglio e passione per Michele Piccolo, creatore del primo supermercato nel 1988 insieme ai suoi figli, che metterà a disposizione, oltre ai prodotti della nota marca campana Vegé, anche numerosi posti di lavoro a cui, pare, si siano già candidate tantissime persone. Un impatto positivo anche a livello sociale, dunque, soprattutto in un momento storico in cui risulta più difficile che mai riuscire a trovare un’occupazione duratura.

In questi giorni di vigilia dell’apertura sono in corso gli ultimi lavori per quello che sarà ufficialmente il più grande supermercato del marchio Piccolo, dopo le numerose aperture in diverse zone del vesuviano, con tantissime novità che lo store offrirà a a prtire dal 3 agosto.