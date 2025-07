Paura a Pomigliano d’Arco: auto in fiamme

Un’auto prende fuoco in via San Pietro a Pomigliano d’Arco, interrotta temporaneamente la strada

Intorno alle 15:30 di oggi, venerdì 19 luglio, un’auto ha improvvisamente preso fuoco in via San Pietro, a Pomigliano d’Arco, provocando attimi di paura tra i residenti e i passanti, fortunatamente non si registrano feriti

Secondo quanto riferito dal proprietario del veicolo, l’incendio sarebbe stato causato da un guasto tecnico, anche se al momento l’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento. L’unica certezza è che il rogo si è sviluppato rapidamente e senza preavviso, avvolgendo completamente il mezzo in pochi istanti. Le fiamme, molto alte, hanno provocato danni anche alle pareti degli edifici circostanti, annerendole visibilmente e costringendo alcuni residenti ad affacciarsi per verificare cosa stesse accadendo.

La persona alla guida dell’auto è riuscita ad abbandonare il veicolo in tempo, evitando conseguenze gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. A scopo precauzionale, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando lievi disagi alla circolazione.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni.