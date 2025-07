Corteo di moto e armi, due di Brusciano fermati con soldi e pistola carica

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli, intensificati anche in considerazione del maggior afflusso turistico nei periodi estivi, per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne e un 22enne, entrambi di Brusciano e con precedenti di polizia, per porto illegale di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Salvator Rosa, hanno notato un folto gruppo di giovani a bordo di diverse moto procedere a forte velocità, compiendo, tra l’altro, manovre pericolose per la circolazione stradale.

Insospettiti dell’atteggiamento posto in essere dai soggetti, i poliziotti sono immediatamente intervenuti e, dopo aver intimato loro l’alt, li hanno bloccati ed identificati. L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro, poiché due di essi sono stati trovati in possesso di una pistola Beretta cal. 7,65, con 7 cartucce e matricola abrasa, e di circa 2.500 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tale motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.