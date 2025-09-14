Passeggeri in sovrappeso e doppio biglietto: dibattito acceso tra diritti, sicurezza e discriminazioni

Alcune compagnie aeree chiedono ai viaggiatori con corporatura robusta di acquistare due posti. Una scelta che solleva interrogativi non solo pratici, ma anche etici e sociali.

Negli ultimi mesi alcune compagnie aeree hanno introdotto – o ipotizzato di introdurre – politiche che impongono ai passeggeri in sovrappeso l’acquisto di due posti, con la motivazione che i sedili standard non sarebbero sufficienti a garantire sicurezza e comodità, né per loro né per chi viaggia accanto.

Una decisione che, però, ha acceso un dibattito ben più ampio. È giusto far pagare un “sovrapprezzo” legato al corpo di una persona? E fino a che punto una misura pensata per motivi di sicurezza non rischia di trasformarsi in una vera e propria forma di discriminazione?

Chi difende questa linea richiama la necessità di tutelare tutti i passeggeri, evitando situazioni di disagio e garantendo che ciascuno possa viaggiare nel proprio spazio. Dall’altra parte, però, i critici sottolineano come i sedili siano progettati per corpi “standardizzati”, lasciando fuori una larga parte della popolazione. Ma cosa significa davvero standard?

C’è poi un aspetto sociale che non può essere ignorato. Il sovrappeso non è semplicemente una scelta individuale: entrano in gioco fattori complessi come genetica, condizioni economiche, accesso a un’alimentazione sana o possibilità di praticare attività fisica. Applicare una penalizzazione economica rischia di rinforzare disuguaglianze e pregiudizi, piuttosto che promuovere inclusione.

Le compagnie, è vero, devono fare i conti con sostenibilità e sicurezza, ma la vera domanda resta aperta: perché non ripensare gli spazi del trasporto aereo, invece di chiedere ai corpi di adattarsi a misure che spesso non corrispondono alla realtà?

La questione, dunque, va ben oltre il tema dei voli. È uno specchio della società in cui viviamo e del modello che vogliamo costruire: uno che penalizza chi non rientra nei parametri, o uno capace di accogliere la diversità in tutte le sue forme.