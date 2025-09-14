Muore sbranato dagli animali sul Vesuvio: era andato per funghi

OTTAVIANO. Una tranquilla uscita alla ricerca di funghi si è trasformata in un dramma per Angelo Cutolo, 78 anni. L’uomo è deceduto nella serata di sabato dopo essere stato ferocemente assalito da un animale selvatico, probabilmente un cinghiale.

Il pensionato era uscito di casa nel pomeriggio, intorno alle 17, come faceva spesso. Non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo al cellulare, il figlio ha deciso di andare a cercarlo. Dopo lunghe ore di apprensione, l’ha trovato riverso in una radura, con il corpo dilaniato dai morsi.

Senza perdere tempo lo ha caricato in auto e portato alla clinica Santa Lucia, ma le condizioni erano ormai irreversibili: la perdita di sangue e le ferite profonde non hanno lasciato scampo. Nonostante i tentativi del personale sanitario, l’uomo è spirato poco dopo il ricovero.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano, che hanno avviato accertamenti per stabilire la dinamica esatta. Gli investigatori non escludono che ad aggredire l’uomo sia stato un branco di cinghiali, sempre più diffusi sulle pendici del Vesuvio a causa della riduzione del loro habitat naturale.