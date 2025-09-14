Paolo Guarino premiato al Sele d’Oro Mezzogiorno

Un riconoscimento al suo impegno per dare voce ed energia all’imprenditoria giovanile del territorio

Oliveto Citra – Nell’ambito della 41ª edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, prestigiosa manifestazione culturale che da oltre quarant’anni valorizza le esperienze e le personalità capaci di generare sviluppo nel Sud Italia, è stato insignito Paolo Guarino, professionista attivo nel settore della consulenza fiscale.

Il riconoscimento gli è stato attribuito per il suo impegno costante nel dare voce ed energia all’imprenditoria giovanile, accompagnando nuove realtà emergenti del territorio e offrendo sostegno concreto ai giovani che scelgono di intraprendere percorsi professionali e imprenditoriali nel Mezzogiorno.

Nel suo intervento, Guarino ha sottolineato l’emozione e la gratificazione di ricevere un premio così importante alla presenza di figure di valore come il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata, il presidente della giuria Amedeo Lepore, il già ministro ed economista Paolo Baratta, oltre che di tanti amici e colleghi. Un momento reso ancora più speciale dalla presenza della sua famiglia: la moglie Alessia e i figli.

> “Ricevere un premio al Sele d’Oro Mezzogiorno è sempre emozionante e gratificante – ha dichiarato Guarino nel suo post ufficiale – ma farlo davanti alla mia famiglia non ha prezzo. Ringrazio chi mi ha sostenuto da vicino e da lontano”.

Il Premio Sele d’Oro continua così a confermarsi come vetrina d’eccellenza per raccontare storie di talento, innovazione e passione civile, capaci di rafforzare il legame tra comunità e futuro.