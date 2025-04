Papa Francesco e quel viaggio saltato ad Acerra per il lockdown

Il Papa che Acerra attende per l’eternità: il retroscena di una visita mancata

Nel cuore della pandemia, quando il mondo si era fermato e le strade erano vuote, Papa Francesco aveva un appuntamento con Acerra. Era il 24 maggio 2020 la data fissata per la sua visita, un gesto di vicinanza e denuncia in una terra ferita dai veleni della Terra dei Fuochi. Un viaggio breve, ma carico di significato: il Pontefice avrebbe dovuto incontrare famiglie, sacerdoti, ambientalisti, e celebrare messa nella città che da anni lotta per il diritto alla salute e alla dignità. Ma non ci fu nulla di tutto questo. La pandemia bloccò tutto. E quella visita, annunciata con speranza e trepidazione, non fu mai recuperata.

Oggi, alla luce della morte di Papa Francesco, quel mancato incontro pesa come un’occasione persa, un filo spezzato tra il Vaticano e una delle periferie esistenziali a cui il Papa ha dedicato il suo pontificato. Secondo alcune fonti interne alla diocesi e al comitato organizzatore, la visita era stata fortemente voluta dal Pontefice stesso, colpito dalle parole del vescovo Antonio Di Donna e dalle storie delle famiglie che avevano perso figli e parenti a causa dell’inquinamento ambientale. Francesco voleva guardare negli occhi quelle madri, voleva abbracciarle, ascoltarle, farsi eco del loro grido.

Nei mesi successivi, Acerra non smise di sperare. Più volte si era parlato di una possibile nuova data, ma tra le restrizioni sanitarie e i viaggi ridotti all’essenziale, il sogno si era lentamente allontanato.

La morte del Papa apre oggi un vuoto anche simbolico. Quella visita mai avvenuta resta un gesto incompiuto, una ferita che si aggiunge a quelle ambientali e sociali già presenti sul territorio. Ma resta anche il segno di un’attenzione reale, concreta, da parte di un uomo che, pur senza venire fisicamente, aveva scelto Acerra come luogo emblematico della sua battaglia per il creato e per gli ultimi.

E forse, in quel gesto mancato, c’è il ritratto più vero di questo Papa: un uomo che ha voluto esserci sempre, anche quando il mondo non glielo ha permesso.