Si terrà domani, 10 gennaio 2020, alle ore 12, presso il Palazzo Municipale di Palma Campania la presentazione della prima stagione teatrale del comune.

Sarà affidata a Nicola Le Donne, attore con una corposa esperienza teatrale, la direzione artistica della prima stagione teatrale del comune di Palma Campania. La rassegna, suddivisa in 8 spettacoli, si svolgerà da gennaio a maggio.

“La mia idea di teatro – afferma il direttore artistico Nicola Le Donne – è semplice: offrire alle persone spensieratezza, risate e leggerezza, senza per questo perdere di vista i contenuti, che non saranno mai banali o di basso profilo. Il teatro ci fa stare insieme e ci fa dialogare ed è molto importante. Sono felice ed emozionato, spero di poter contribuire ulteriormente allo sviluppo dell’attività teatrale su questo territorio”.

Della stessa opinione anche il primo cittadino di Palma Campania, Nello Donnarumma: “Una simile iniziativa rappresenta un’opportunità unica, in quanto ci consente non solo di incentivare un’attività meritevole di essere coltivata e diffusa come il teatro, ma anche di riqualificare la nostra sala teatrale che necessitava, per ritrovare lo splendore che merita, più attenzione e di chi se ne prendesse cura in maniera costante ed appassionata, come sicuramente saprà fare il nostro nuovo direttore artistico Nicola Le Donne, al quale va il mio grandissimo in bocca al lupo per questa nuova esperienza”.