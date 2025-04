Casoria, via ai provvedimenti per 20 alloggi popolari in sanatoria

CASORIA. Il Comune di Casoria annuncia la conclusione dell’iter della procedura di regolarizzazione per alcuni alloggi popolari situati in diverse zone della Città. Dopo un lungo processo di verifica, sono stati identificati i primi 20 nuclei familiari che rientrano in questa sanatoria e sono in corso di emissione i provvedimenti definitivi per le successive notifiche. Si tratta di un’importante iniziativa che mira a regolarizzare la situazione abitativa e a garantire maggiore sicurezza e stabilità ai residenti.

Le zone interessate, già a partire da questa prima fase di sanatoria, sono Via Principe di Piemonte 193, Via Giuseppe Garibaldi 29, Via Aspromonte 34, Via Pascoli, Seconda Traversa Parco dei Pini, Via Castagna 50 e Via Watt (Parco Buontempo). Il Comune di Casoria ribadisce l’importanza di questa operazione che, attraverso la regolarizzazione degli immobili, contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere una gestione più trasparente degli spazi pubblici. La procedura di regolarizzazione proseguirà con altre fasi che coinvolgeranno ulteriori nuclei familiari nelle prossime settimane.

Il Sindaco Raffaele Bene esprime la sua soddisfazione per i progressi compiuti: “L’obiettivo è garantire una Casoria più inclusiva e regolamentata per tutti. Il dramma dell’emergenza abitativa tocca tante famiglie nei nostri territori e questa è una risposta concreta a una problematica annosa“.