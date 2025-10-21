Occupato il Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco

Stamattina, 21 ottobre, il Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco è stato occupato da un gruppo di studenti, causando caos ai cancelli d’ingresso per impedire l’ingresso a docenti e personale.

Gli studenti sono arrivati intorno alle 6:30 e hanno preteso le chiavi dell’istituto dal personale, che, spaventato, ha chiamato le forze dell’ordine.

Oltre ai carabinieri, sul posto sono arrivati la dirigente scolastica la Prof.ssa Maria Iervolino e il rappresentante dei genitori d’istituto, l’avv. Gianmario Sposito.

Gli studenti lamentano la scarsa manutenzione dei bagni , della succursale situata al Parco Rea e in generale di altri problemi legati all’edilizia. La decisione di occupare è stata presa a seguito del consiglio d’istituto svoltosi ieri.

La preside chiede chiarimenti, poiché i problemi da risolvere sono per lo più di competenza della Città Metropolitana, e sta cercando di porre fine il prima possibile a questa rivolta, a detta dei ragazzi, legata anche alla situazione in Palestina.

È in corso un confronto tra alunni e dirigente, seguono aggiornamenti