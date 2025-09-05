Obesità: i nuovi farmaci aiutano, ma la dieta resta il pilastro della terapia

Obesità: i nuovi farmaci sono efficaci, ma la dieta resta centrale per il successo terapeutico



Introduzione

L’obesità è una condizione cronica che interessa milioni di persone in Italia e nel mondo. Le sue implicazioni non sono solo estetiche, ma mediche: aumenta il rischio di diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha fatto grandi progressi nel trattamento farmacologico dell’obesità, offrendo nuove opzioni a chi fatica a perdere peso con dieta ed esercizio fisico da soli. Ma attenzione: la dieta clinica personalizzata resta un pilastro insostituibile del trattamento.

I farmaci oggi disponibili in Italia

Attualmente sono due i farmaci approvati per il trattamento dell’obesità in pazienti adulti con un indice di massa corporea (IMC) ≥ 30, o ≥ 27 con comorbidità correlate:

Liraglutide 3.0 mg (nome commerciale: Saxenda) Semaglutide 2.4 mg (nome commerciale: Wegovy)

Entrambi appartengono alla classe degli agonisti del recettore GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Questo ormone, prodotto naturalmente nell’intestino, regola l’appetito e la sazietà, oltre ad avere effetti positivi sul metabolismo.

Meccanismo d’azione e benefici clinici

I farmaci GLP-1 mimano l’azione di questo ormone, provocando:

Riduzione dell’appetito e della fame emotiva

Maggiore senso di sazietà

Rallentamento dello svuotamento gastrico

Miglioramento del controllo glicemico e del profilo lipidico

Studi clinici internazionali (tra cui i trial SCALE e STEP) hanno dimostrato una perdita di peso del 10-15% in molti pazienti trattati, con miglioramenti anche sul piano cardiovascolare, soprattutto nei soggetti ad alto rischio.

Effetti collaterali e controindicazioni

Come ogni trattamento farmacologico, anche questi farmaci non sono esenti da effetti indesiderati, i più comuni dei quali includono:

Nausea

Vomito

Diarrea o stitichezza

Gonfiore addominale

Mal di testa

In rari casi possono verificarsi pancreatite, colelitiasi (calcoli biliari) o problematiche tiroidee. Per questo motivo, il trattamento va sempre prescritto e monitorato da un medico specialista in dietologia clinica.

La dietoterapia resta indispensabile

Nonostante l’efficacia farmacologica, la dieta clinica resta centrale: non solo per potenziare l’effetto dei farmaci, ma per aiutare il paziente a modificare in modo sostenibile il proprio stile di vita.

Una dietoterapia personalizzata, costruita sul quadro clinico individuale e sulle abitudini alimentari del paziente, consente di:

Mantenere i risultati nel tempo

Educare alla gestione autonoma del peso

Prevenire l’effetto rebound una volta sospesa la terapia farmacologica

Conclusione

La terapia dell’obesità oggi è più efficace che mai, ma solo se affrontata con un approccio multidisciplinare: farmaci, dieta, supporto psicologico e attività fisica. La collaborazione con un medico dietologo clinico è essenziale per guidare il paziente lungo un percorso sicuro, scientificamente validato e sostenibile nel tempo.