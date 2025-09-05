Obesità: i nuovi farmaci aiutano, ma la dieta resta il pilastro della terapia

Obesità: i nuovi farmaci sono efficaci, ma la dieta resta centrale per il successo terapeutico
Introduzione
L’obesità è una condizione cronica che interessa milioni di persone in Italia e nel mondo. Le sue implicazioni non sono solo estetiche, ma mediche: aumenta il rischio di diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.
Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha fatto grandi progressi nel trattamento farmacologico dell’obesità, offrendo nuove opzioni a chi fatica a perdere peso con dieta ed esercizio fisico da soli. Ma attenzione: la dieta clinica personalizzata resta un pilastro insostituibile del trattamento.
I farmaci oggi disponibili in Italia
Attualmente sono due i farmaci approvati per il trattamento dell’obesità in pazienti adulti con un indice di massa corporea (IMC) ≥ 30, o ≥ 27 con comorbidità correlate:
-
Liraglutide 3.0 mg (nome commerciale: Saxenda)
-
Semaglutide 2.4 mg (nome commerciale: Wegovy)
Entrambi appartengono alla classe degli agonisti del recettore GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Questo ormone, prodotto naturalmente nell’intestino, regola l’appetito e la sazietà, oltre ad avere effetti positivi sul metabolismo.
Meccanismo d’azione e benefici clinici
I farmaci GLP-1 mimano l’azione di questo ormone, provocando:
-
Riduzione dell’appetito e della fame emotiva
-
Maggiore senso di sazietà
-
Rallentamento dello svuotamento gastrico
-
Miglioramento del controllo glicemico e del profilo lipidico
Studi clinici internazionali (tra cui i trial SCALE e STEP) hanno dimostrato una perdita di peso del 10-15% in molti pazienti trattati, con miglioramenti anche sul piano cardiovascolare, soprattutto nei soggetti ad alto rischio.
Effetti collaterali e controindicazioni
Come ogni trattamento farmacologico, anche questi farmaci non sono esenti da effetti indesiderati, i più comuni dei quali includono:
-
Nausea
-
Vomito
-
Diarrea o stitichezza
-
Gonfiore addominale
-
Mal di testa
In rari casi possono verificarsi pancreatite, colelitiasi (calcoli biliari) o problematiche tiroidee. Per questo motivo, il trattamento va sempre prescritto e monitorato da un medico specialista in dietologia clinica.
La dietoterapia resta indispensabile
Nonostante l’efficacia farmacologica, la dieta clinica resta centrale: non solo per potenziare l’effetto dei farmaci, ma per aiutare il paziente a modificare in modo sostenibile il proprio stile di vita.
Una dietoterapia personalizzata, costruita sul quadro clinico individuale e sulle abitudini alimentari del paziente, consente di:
-
Mantenere i risultati nel tempo
-
Educare alla gestione autonoma del peso
-
Prevenire l’effetto rebound una volta sospesa la terapia farmacologica
Conclusione
La terapia dell’obesità oggi è più efficace che mai, ma solo se affrontata con un approccio multidisciplinare: farmaci, dieta, supporto psicologico e attività fisica. La collaborazione con un medico dietologo clinico è essenziale per guidare il paziente lungo un percorso sicuro, scientificamente validato e sostenibile nel tempo.