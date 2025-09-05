Libri, memoria e sorrisi: al Palazzo Mediceo arrivano Anna Malinconico e Francesco Paolantoni

Un libro per raccontare le storie di donne vittime di violenza. Madri, casalinghe, imprenditrici, volti di chi è riuscita a salvarsi e di chi invece è solo un nome su una fredda lapide. Un libro per riflettere e discutere ma anche e sopratutto una occasione per fare prevenzione e sensibilizzare la tema della violenza contro le donne: questo l’obiettivo dell’evento organizzato al Comune di Ottaviano con la presentazione di «Io non mi salvo da sola» di Anna Malinconico che si svolgerà nel Palazzo Mediceo di Ottaviano, immobile confiscato alla criminalità organizzata, lunedì 8 settembre alle ore 19.00 nella Sala Montanino con la straordinaria partecipazione di Monica Sarnelli.

L’iniziativa, in collaborazione con Edizioni Mea, rientra negli eventi della culturali organizzati dall’ente con il contributo della Regione Campania e continuerà per tutto il mese di settembre. Per martedì alle ore 19.00 sempre al Palazzo Mediceo prevista anche la presentazione del volume di Francesco Paolantoni «Mungi da Me»con le vignette e le illustrazioni Gianluca Musca. «Grazie al contributo della Regione Campania, siamo riusciti a portare in città spettacoli coinvolgenti e di qualità che non rappresentano solo un momento ludico ma anche una riflessione su temi importanti. Un ringraziamento -spiega il sindaco Biagio Simonetti – va al consigliere Vincenzo Caldarelli per il prezioso raccordo istituzionale che ha reso possibile il sostegno della Regione Campania e all’assessore agli eventi Angelo Alterio».

A presentare gli eventi la giornalista Giovanna Salvati.