Nomina di Lettieri nell’Asi, inviata segnalazione all’Anticorruzione

Nomina dr. Raffaele Lettieri nell’ASI Napoli: inviata segnalazione Autorità Nazionale Anticorruzione e Responsabili Anticorruzione di Regione Campania ed Asi Napoli.

“Abbiamo atteso che il Consiglio comunale di Acerra, avendo la possibilità di poter rivendicare la propria autonomia ed autorevolezza, si esprimesse sul conflitto di interessi tra l’incarico di componente del Comitato Direttivo dell’Asi Napoli e la carica di consigliere comunale del dr. Raffaele Lettieri – dichiarano Casoria Giuseppe, Catapane Domenico, La Montagna Fausto, Maietta Salvatore, Messina Salvatore, Nocera Antonio e Piatto Andrea, tutti consiglieri comunali di opposizione – ma la maggioranza, seguendo le indicazioni del Sindaco, si è girata dall’altra parte votando contro la nostra proposta di deliberazione che chiedeva ad Anac, Asi Napoli e Regione Campania, con i rispettivi responsabili anticorruzione, di prendere posizione”.

“Sia ben chiaro, nulla di personale – aggiungono i 7 consiglieri comunali – ma le istituzioni devono non solo essere terze ma apparire terze: non è questo il caso, tanto da indurre il Presidente del Consiglio comunale ad abbandonare l’aula sulla discussione e plasticamente dare la controprova della fondatezza della questione posta. Come si procederà sui ricorsi che riguardano le imprese insediate, i contenziosi tributari, il parere sul Piano Urbanistico comunale e le autorizzazioni che rilascia il Comitato Direttivo dell’Asi Napoli?”