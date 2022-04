Nola, manovre in corso in vista delle elezioni

Due per il momento i probabili candidati a sindaco, ma c’è attesa per gli altri nomi.

Grandi manovre in corso a Nola per la preparazione della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative, ormai imminenti. Le trattative, come sempre in questi casi, sono febbrili, e se da un lato appare probabile la ricandidatura del sindaco uscente Gaetano Minieri, vi è comunque già l’annuncio di un altro candidato sindaco, sostenuto dal neonato “Partito degli Italiani”.

Per il momento l’unico pretendente alla carica di primo cittadino a scendere ufficialmente in campo è Raffaele Parisi, il quale ha comunicato la propria candidatura, con il sostegno del “Partito degli Italiani”. La discesa in campo di questa nuova formazione anche a Nola era stata già annunciata con un manifesto apparso qualche giorno fa nelle strade cittadine. A coordinare il lavoro di preparazione della lista è Fabio Del Piano: uno dei responsabili.

L’altra candidatura che si profila (ma non è ancora confermata) è quella del sindaco uscente Gaetano Minieri, il quale in un video diffuso sui suoi canali social ha comunicato la sua volontà di continuare il percorso che aveva iniziato. La partecipazione di Minieri alla competizione è tuttavia ancora da confermare: l’ex primo cittadino infatti non ha ancora sciolto in via definitiva la riserva sul punto.

Sull’altro fronte i componenti del gruppo di consiglieri che hanno determinato la fine anticipata della consiliatura, rassegnando le proprie dimissioni, non hanno a loro volta ancora ufficializzato quale sarà la squadra (o le squadre) con cui scenderanno in campo.

Intanto sono numerose le liste civiche che stanno lavorando per entrare in competizione: una delle novità che si profilano è la presentazione di una lista organizzata dal “Movimento Piazza D’Armi”, presieduto dal cardiologo Alberto Ruggiero: si tratta di una compagine che ha fatto della soluzione del problema della piazza alle porte di Nola la propria bandiera. Bocce cucite per il momento sul nome del candidato sindaco sostenuto dal gruppo, oppure su quale sarà lo schieramento cui questo dovrebbe aderire.