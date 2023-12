10 film di Natale che non puoi non aver visto: grandi classici tra risate, amore e commozione

Manca ufficialmente solo una settimana e poi si festeggerà un nuovo Natale, ma per sentire lo spirito delle festività non c’è bisogno di aspettare.

Come tutti gli anni, dal 1 dicembre le televisioni di tutta Italia sono praticamente inondate da film natalizi, soprattutto i grandi classici che è impossibile non aver visto almeno una volta.

Tra le migliaia di pellicole che hanno come tema principale il Natale, ne abbiamo selezionate 10 che sono tra le più famose in Italia e nel mondo.

1. Mamma ho perso l’aereo

Il film natalizio più amato da grandi e piccini che non ha davvero bisogno di presentazioni. Ogni anno è il primo film ad andare in onda aprendo definitivamente il periodo del Natale. Tra scherzi, trappole e risate, il piccolo Kevin ci fa innamorare ogni anno di questo grande classico.

2. Il Grinch

Se da un lato c’è chi ama il Natale, dall’altro troviamo chi invece lo odia e cerca di sabotarlo in tutti i modi, come il Grinch. È un film natalizio storico, con un protagonista interpretato dal magnifico Jim Carrey, a suo modo speciale perché, siamo onesti, chi non è stato almeno una volta un Grinch?

3. The family man

Un uomo deve decidere se vivere la vita che crede di aver sempre voluto fatta di soldi e fama, oppure seguire la strada dell’amore e costruire una famiglia con la donna che ama, proprio nel periodo delle festività natalizie. Nicolas Cage e Tea Leoni compaiono ogni anno sui nostri schermi e possiamo dire che non ci stancano mai.

4. Miracolo nella 34esima strada

Il compito del protagonista è distribuire i doni a tutti i bambini per conto di un grande magazzino fingendosi Babbo Natale. Film tenero e commovente.

5. Elf – Un elfo di nome Buddy

Commedia esilarante con Will Ferrell nei panni di un elfo molto particolare che si troverà per sbaglio a crescere al polo nord con Babbo Natale.

6.The Santa Clause

Tim Allen è Babbo Natale in una catena di ben 3 film che raccontano come un uomo divorziato abbia improvvisamente dovuto prendere il posto dell’uomo barbuto dopo che questi, per sbaglio, era morto proprio fuori la sua abitazione.

7.Vacanze di Natale

Commedia italiana firmata da Carlo Vanzina con il meglio della comicità italiana degli anni ’80. Un film simpatico e divertente che ha fatto da trampolino da lancio a tutti i film natalizi venuti negli anni.

8. Nightmare before Christmas

Film di animazione di Tim Burton in cui il protagonista Jack Skeletron vuole ricostruire la magia della città di Natale e per fare ciò rapisce Babbo Natale.

9. Love Actually

Le storie di diversi personaggi si intrecciano nella città di Londra, proprio nel periodo natalizio. Tra cambiamenti e confusione, riusciranno i protagonisti a trovare la propria pace interiore?

10. Qualcuno salvi il Natale

Film uscito del 2018 che narra la storia di due fratelli intenti a rapire Babbo Natale. Quando il loro piano fallirà miseramente, i due si ritroveranno a collaborare con lui per salvare il Natale prima che sia troppo tardi.